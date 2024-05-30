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Rap müziğin yıldızı Murda müzik severlere bu kez Kuştepe’den sesleniyor

Rap müziğin yıldızı Murda bu yaz sonu yayınlayacağı albümünden hit şarkıları dinleyicisiyle buluşturmaya devam ediyor. Murda geçen ay yayınladığı ‘Yalan Dünya’dan sonra şimdi de ‘Benimsin’ ile karşımızda. Önceki klibini New York’ta çeken Murda müzik severlere bu kez Kuştepe’den sesleniyor.

Rap müziğin yıldızı Murda müzik severlere bu kez Kuştepe’den sesleniyor

Birçok hit şarkıya ve unutulmaz iş birliklerine imza atan Murda, rap müziğin zirvesinde olduğunu geçen ay yayınladığı ‘Yalan Dünya’ ile kanıtlamıştı. Yaz sonunda dinleyicisiyle buluşturacağı albümün habercisi olan şarkının ardından Murda şimdi de ‘Benimsin’ ile listeleri alt üst etmeye geliyor.

Rap müziğin yıldızı Murda müzik severlere bu kez Kuştepe’den sesleniyor

31 Mayıs’ta yani bu cuma tüm dijital platformlarda yerini alacak olan ‘Benimsin’in sözleri Murda'ya, müziği ve prodüksiyon ise Spanker imzalı. Oryantal esintili ve bol darbukalı şarkının klibi İstanbul’un kendine özgü semtlerinden Kuştepe’de çekildi. Önceki klibini New York sokaklarında çeken Murda, Amerika’dan İstanbul’a uzanan bu macerada renkli bir kalabalıkla kamera karşısına geçti. 

Rap müziğin yıldızı Murda müzik severlere bu kez Kuştepe’den sesleniyor

Hem Türkiye hem de Avrupa müzik endüstrilerinde büyük bir etki yaratan ve sayısız hit parçanın sahibi, Amsterdam ve İstanbul merkezli Murda’nın şarkısı ‘Benimsin’ yazın en çok dinlenen, yüksek tempolu şarkılarından biri olmaya aday. Albüm çalışmalarına hız verdiğini duyuran Murda kitleleri peşinden sürükleyecek hitler yapmaya devam ediyor.  Murda önümüzdeki aylarda art arda single’lar yayınlamaya devam edecek ve yaz sonunda da yeni albümünü dinleyicileriyle buluşturacak.

 

 

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