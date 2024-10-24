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SnobMagazin.com

Rap marş dijital platformlarda yayında

Yener Çevik ve Cumhuriyet Korosunun birlikte hayat verdiği sözleri Sedat Kunduracı imzası taşıyan “Ata’dan Sözler Özgürlük Marşı”Semp Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Rap marş dijital platformlarda yayında

Önceki gün basın mensupları ile şarkı okumasında bir araya gelen Çevik, "Ata'dan sözler onurla ve gururla okuduğum bir parça oldu. Rap tadında yapılan ilk marşımızı biz yapmış olduk. Ata'mızın yüzüne bakarak okuduk, heyecanımız çok büyük." dedi. Norm Ender'in "Parla" marşı hakkında ise Yener Çevik, "Norm Ender'in ağzına sağlık. Harika bir parça yaptı ve harika bir şey çıktı ortaya. Onu da tebrik edelim buradan" 
 
Rap marş dijital platformlarda yayında
 
Rap marşın  bestecisi Sedat Kunduracı ise, "Biz çalışmamızı yeni neslimizin koro gibi orkestra gibi daha büyük organizasyonlar ile daha büyük bir kitleye bu rap marşı sunmak istediğimiz için yaptık her şeyi. Harika bir proje dijital platformlarda yayında" diye konuştu.

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