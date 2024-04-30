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Rap dünyasının rekortmenlerinden bomba etkisi yaratacak çalışma

Geçtiğimiz yıl imparator İbrahim Tatlıses ile çıkardıkları “Kara Üzüm Habbesi” düetiyle tıklanma rekorları kıran Tefo & Seko ikilisinden yepyeni bir çalışma geliyor.

Rap dünyasının rekortmenlerinden bomba etkisi yaratacak çalışma

Sosyal medya platformlarında tanıtımı yayınlandığı andan itibaren beğeni yağmuruna tutulan yeni parça “Tabi Tabi” ile ünlü rapçiler yine rekor kırmaya aday… İbrahim Tatlıses’in tam 21 yıl önce yayınladığı ve müzik dünyasının en sevilen şarkıları arasında yerini alan “Tabi Tabi” Tefo & Seko ve İbrahim Tatlıses’in feat çalışmasıyla yeniden hayat buldu.

Rap dünyasının rekortmenlerinden bomba etkisi yaratacak çalışma

Bir Altan Çetin eseri olan şarkı Muhammed Tevfik Tepe (Tefo)’nin ilave sözleri ve bestesi, Remzi Kıraç’ın düzenlemesiyle dinleyicileri çok heyecanlandıracak.

Arabesk, pop ve rap müziğin harmanlandığı çalışmada şarkının kendisi kadar klibi de olay yaratacak. Hem tempolu hem de eğlenceli klibin yönetmen koltuğunda ise Amiral oturuyor.

"Tabi Tabi" 26 Nisan Cuma günü tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında…

 

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