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Ramsey, kayak koleksiyonuyla şıklığı zirveye taşıyor

RAMSEY yeni SkiWear koleksiyonu ile kayak tutkunları için şıklığı bembeyaz zirvelere taşıyor. Fonksiyonel ve yüksek performanslı parçalardan oluşan özel SkiWear koleksiyonu seçili RAMSEY mağazalarında ve online’da. 

Ramsey, kayak koleksiyonuyla şıklığı zirveye taşıyor

Erkek moda markası RAMSEY, SkiWear koleksiyonu ile bu kış şıklığı bembeyaz zirvelere taşıyor.

Ramsey, kayak koleksiyonuyla şıklığı zirveye taşıyor

RAMSEY’in fonksiyonel ve teknik detaylarıyla öne çıkan ve erkeklere kayak rotalarında ayrıcalıklı bir stil deneyimi de yaşatacak parçalardan özel SkiWear koleksiyonu, su geçirmeyen, vücut ısısını dengeleyen, nefes alabilen yüksek performanslı kumaşlarla tasarlandı.

Ramsey, kayak koleksiyonuyla şıklığı zirveye taşıyor

Sıcaklık hissini en üst seviyede yaşatan, modern ve casual görünümü güçlendiren fonksiyonel detaylara sahip kayak montu, hareket kabiliyetini artıran dinamik kayak pantolonu, yün ve kaşmir karışımlı trikolar ile bu kış erkeklerin kayak stilini tamamlayacak. 

Ramsey, kayak koleksiyonuyla şıklığı zirveye taşıyor

Kayak tatilinin en şık ve konforlu eşlikçisi olacak RAMSEY SkiWear koleksiyonu, seçili mağazalarda ve www.ramsey.com.tr ‘de. 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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