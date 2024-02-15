Ramsey, kayak koleksiyonuyla şıklığı zirveye taşıyor

Erkek moda markası RAMSEY, SkiWear koleksiyonu ile bu kış şıklığı bembeyaz zirvelere taşıyor.

RAMSEY’in fonksiyonel ve teknik detaylarıyla öne çıkan ve erkeklere kayak rotalarında ayrıcalıklı bir stil deneyimi de yaşatacak parçalardan özel SkiWear koleksiyonu, su geçirmeyen, vücut ısısını dengeleyen, nefes alabilen yüksek performanslı kumaşlarla tasarlandı.

Sıcaklık hissini en üst seviyede yaşatan, modern ve casual görünümü güçlendiren fonksiyonel detaylara sahip kayak montu, hareket kabiliyetini artıran dinamik kayak pantolonu, yün ve kaşmir karışımlı trikolar ile bu kış erkeklerin kayak stilini tamamlayacak.

Kayak tatilinin en şık ve konforlu eşlikçisi olacak RAMSEY SkiWear koleksiyonu, seçili mağazalarda ve www.ramsey.com.tr ‘de.

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