  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ramsey’den sevdiklerinizin stiline değer katan hediyeler

RAMSEY, Sevgililer Günü’nde zamansız ve ayrıcalıklı hediye seçenekleriyle sevdiklerinin stiline değer katmak isteyenleri mağazalarına ve www.ramsey.com.tr’ye davet ediyor.

Ramsey’den sevdiklerinizin stiline değer katan hediyeler

Erkek moda markası RAMSEY, iddialı, seçkin, ilham alınan tasarımlarıyla Sevgililer Günü’nde hediye alışverişini özel bir deneyime dönüştürüyor. 

Ramsey’den sevdiklerinizin stiline değer katan hediyeler

RAMSEY’in; doğal, rafine ve soft dokunuşlara, modern ve yalın formlara sahip triko, ceket, gömlek, overshirt ve paltoları, moda ve teknolojiyi buluşturan yenilikçi takımları, kaşmirin lüks dokusunu zarif ve zamansız tasarımlara dönüştürdüğü yeni “Cashmere” koleksiyonu, Sevgililer Günü için özel bir hediye arayanlar ve bu özel günde sevdiklerine özel bir stil deneyimi yaşatmak isteyenlere hitap ediyor. 

Ramsey’den sevdiklerinizin stiline değer katan hediyeler

Erkeklerin şıklığını tamamlayan şapka, eldiven, kaşkol gibi seçkin aksesuarlar ve parfüm seçkilerinin yanı sıra hediyesini sevdiklerinin tercihine bırakmak isteyenler için sunulan RAMSEY GiftCard, RAMSEY mağazaları ve www.ramsey.com.tr ‘de.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hilal Altınbilek'ten estetik açıklaması
  Magazin

Hilal Altınbilek'ten estetik açıklaması

İyilik bulaşıcıdır
  Cemiyet

İyilik bulaşıcıdır

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi
  Gündem

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Nükhet Duru ve Çağla Şıkel aynı podyumda
  Magazin

Nükhet Duru ve Çağla Şıkel aynı podyumda

Alişan'ın kızı Eliz'e doğum günü partisi
  Magazin

Alişan'ın kızı Eliz'e doğum günü partisi

Görkemli defile!
  Magazin

Görkemli defile!