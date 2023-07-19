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Rammstein grubun solisti Richard Kruspe ile Türk model Seray Öztürk aşk yaşıyor

Rammstein grubun solisti Richard Kruspe ile Türk model Seray Öztürk aşk yaşıyor. İşte detaylar...

Rammstein grubun solisti Richard Kruspe ile Türk model Seray Öztürk aşk yaşıyor

Rammstein grubunu kuran dünyaca ünlü Alman müzisyen Richard Kruspe'nin model Seray Öztürk ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

 Rammstein grubun solisti Richard Kruspe ile Türk model Seray Öztürk aşk yaşıyor

Bir süredir birlikte olan çifti paylaşımları ele verdi.

 Rammstein grubun solisti Richard Kruspe ile Türk model Seray Öztürk aşk yaşıyor

Aynı zamanda avukat da olan model, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin Almanya'daki konserine gitti.

 Rammstein grubun solisti Richard Kruspe ile Türk model Seray Öztürk aşk yaşıyor

Alman sanatçı, konser esnasında sevgilisinin olduğu yer sık sık eliyle işaret etti.

 Rammstein grubun solisti Richard Kruspe ile Türk model Seray Öztürk aşk yaşıyor

O anı Instagram'dan paylaşan Öztürk, "Küçükken o benim çocukluk aşkımdı görünüşe bakılırsa şimdi ben onun... Konser sonrası, 'Dakikalarca elimle seni gösterdim görmedin mi?' diye yazdı.

 Rammstein grubun solisti Richard Kruspe ile Türk model Seray Öztürk aşk yaşıyor

Öztürk'ün konseri özel bir alanda takip ettiği görüldü.

 Rammstein grubun solisti Richard Kruspe ile Türk model Seray Öztürk aşk yaşıyor

Model, sahne sonrası sevgilisi Kruspe'nin kıyafetiyle poz vererek, "İnanamıyorum bana favori kıyafetini verdi hiç üstünden çıkarmadığı... Kimseye yapmazmış. Bir de bana çiçek hediye etti tatlış" notunu düştü.

Rammstein grubun solisti Richard Kruspe ile Türk model Seray Öztürk aşk yaşıyor

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