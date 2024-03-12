Ramazan sofraları Address Hotel Istanbul dokunuşuyla yeniden yorumlanıyor 

Address Hotel Istanbul bu kez kapılarını bereket ve bolluk ayı on bir ayın sultanı Ramazan Ayı için açıyor. Özel lezzetlerin yer aldığı iftar menüsü ve modern dokunuşlarla yeniden yorumlanan zamansız ritüellerle misafirlerine unutulmaz bir Ramazan ayı yaşatmaya hazırlanan Address Hotel Istanbul, Ramazan sofralarının huzur ve bereketini keyifli iftar lezzetleriyle bir araya getiriyor. Address Hotel Istanbul, İstanbul’un tarihi lokasyonu Üsküdar’da Ramazan ruhunu doyasıya yaşamak isteyen tüm misafirlerini bekliyor.

Asırlık lezzetler modern sunumlar

Address Hotel Istanbul misafirlerini Ramazan ayı boyunca iftar sofralarına özel dört farklı alternatiften oluşan set menülerle ağırlamaya hazırlanıyor. Ana restoranı The Restaurant’ta misafirlerine unutulmaz bir İftar deneyimi sunmaya hazırlanan Address Hotel Istanbul, başlangıçlarda Ramazanın klasik ikramlıkları hurma, bal, reçel, kaymak, tereyağı, pastırma, helva, peynir, kuru meyve ve zeytin çeşitlerini sıcacık Ramazan pidesi ile servis ediyor. Çorbalarda Anadolu’nun kült lezzetleri arasına girmeyi başaran düğün çorbası, ezogelin, tarhana ve domates çorbası sunulurken, ara sıcaklarda geleneksel lezzetlerimizden mantı, su böreği, içli köfte ve kuru patlıcan dolması seçenekleri öne çıkıyor.

Ana yemekte sunulan kuzu tandır, tas kebabı, hellim peynirli tavuk dolması ve ızgara sebzeler eşliğinde servis edilen dana rosto sunumlarıyla Türk Mutfağı’nın imza lezetlerini Ramazan boyunca misafirleriyle buluşturuyor. Dört farklı menüden oluşan iftar sunumlarının tatlı seçeneklerinde geleneksel güllacın yanı sıra tahinli kabak tatlısı, fırın sütlaç ve ev yapımı baklava yer alıyor.

Seçeceğiniz iftar menülerinin tamamında bir diğer Ramazan klasiği olan geleneksel şerbet çeşitleri, çay ve kahve ikramları sınırsız olarak sunuluyor. Konaklayan misafirleri için oda servisine sahur menüsü ekleyen Address Hotel Istanbul’un sahur ritüeline uygun menüsünde kahvaltılık tatlar, taze börek çeşitleri ve çorba gibi hafif lezzetler yer alıyor.

Her detayda Ramazan ruhunu hissedin

İftar masalarını süsleyen kandiller gibi birçok geleneksel detay, Address Hotel Istanbul’da deneyimleyebileceğiniz Ramazan ruhuna hayat veriyor. Farklı aromalarda özel pişirme teknikleriyle hazırlanan Türk Kahvesi sunumları Ramazan Ayına imza atmaya hazırlanıyor.

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