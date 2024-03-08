Ramazan’ın bereketli sofraları Izaka Terrace’da

Şehrin kalbi Gümüşsuyu’nda CVK Park Bosphorus Hotel’in teras katında yer alan Izaka Terrace, on bir ayın sultanı Ramazan ayını eşsiz boğaz manzarası eşliğinde, bereketli iftar sofraları ile karşılıyor. Geleneksel lezzetleri şık sunumlarla buluşturan Izaka Terrace, 4 hafta sürecek ramazan ayı boyunca misafirlerine 4 farklı iftar menüsü sunuyor.

Tarihi yarımada manzarasının yanı sıra, misafirlerine fasıl müziği eşliğinde unutulmaz bir iftar yemeği hazırlayan Izaka Terrace’ın menüsünde; iftariyeliklerden çorbalara, zeytinyağlılardan hamur işlerine kadar pek çok başlangıç yer alıyor. Her haftaya özel yenilenen menüsünde; ciğerli pilavdan yoğurtlu ali nazik kebabına, nohutlu mantı çorbasından kuzu etli böreğine, Ege otları kavurmasından, kuzu incik mutacana ve vişne soslu dana kaburga gibi geleneksel Türk mutfağının eşsiz yemekleri bulunuyor.

Ana yemeğin ardından cevizli ve narlı güllaç, tahin soslu balkabağı ve Maraş dondurması ile servis edilen fıstıklı baklava gibi birbirinden çeşitli tatlı servisi yapılıyor. Ramazan boyunca tüm menülerde limitsiz meşrubat, meyve suyu, ayran, çay, kahve, demirhindi ve kızılcık şerbeti de menüye dahil olarak sunuluyor.

Siz de büyüleyici bir atmosferde, aileniz ve dostlarınızla, profesyonel bir mutfak ekibi tarafından hazırlanan unutulmaz iftar ziyafeti için şimdiden Izaka Terrace’da yerinizi ayırtın.

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