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Ramazan'da çocukları sevindirdiler

Ramazan’da çocukları sevindirdiler

Ramazan'da çocukları sevindirdiler

Dünya İyilik Var Derneği Ramazan ayında çocukları unutmadı.

 Ramazan'da çocukları sevindirdiler

(Ceren Kankıran - Burhan Öcal - Menekşe Kankavi)

Dernek aracılığı ile Sel Lojistik tarafından ihtiyaç sahibi 14 – 15 yaşlarındaki kız ve erkek çocuklarına kışlık mont bağışı Paşabahçe İlkokulu’nda teslim edildi. Teslimde okul çocuklarına dernek yöneticileri tarafından iyiliğin önemi anlatıldı.

 Ramazan'da çocukları sevindirdiler

(Menekşe Kankavi  - Burhan Öcal -  Ceren Kankıran)

Geçtiğimiz yıl bir grup iyilik sever tarafından kurulan ve adeta bir iyilik seferberliği başlatan “Dünyada İyilik Var Derneği” iyilik çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Toplumun her kesiminden yaşlı, genç, çocuk herkese iyilik yapmayı ilke edinen dernek, bu kez de ihtiyaç sahibi 14-15 yaşlarındaki kırk öğrenciye kışlık mont ulaştırdı.

 Ramazan'da çocukları sevindirdiler

Sel Lojistik firması bağışları ile alınan montlar Dünyada İyilik Var Derneği başkanı iş insanı ve hayırsever Menekşe Kankavi ile dernek yönetim kurulu üyesi Ceren Kankıran tarafından Beykoz Engeliler Derneği’nin aracılığıyla Paşabahçe İlkokulu müdürü Burhan Öcal’a teslim edildi.

 Ramazan'da çocukları sevindirdiler

(Menekşe Kankavi - Ceren Kankıran - Burhan Öcal)

Teslim töreninde konuşan dernek başkanı Menekşe Kankavi “Ramazan ayı önemli bir iyilik yapma zamanıdır. Bizde dernek olarak bu ay içinde iyilik yapmak çocuklarımıza destek olmak onları bir nebze gülümsetmek istedik” dedi. Dernek yönetim kurulu üyesi Ceren Kankıran’da öğrencilere iyilik yapmanın öneminden söz ederek öğrencileri hayatlarına her zaman iyilik yapmaya önem vermelerini hatırlattı.

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