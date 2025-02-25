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Ramazan ayının vazgeçilmezi! Emirgan Sütiş'ten eşsiz güllaç lezzeti

70 yıldır en leziz tatları büyük bir özenle sofralara taşıyan Emirgan Sütiş, Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı güllacı menüsüne ekledi. 600 yıllık bir tarihe sahip saray tatlısı olan güllaç, aslına en uygun tarifiyle tüm Emirgan Sütiş mağazalarında sizleri bekliyor.

Ramazan ayının vazgeçilmezi! Emirgan Sütiş'ten eşsiz güllaç lezzeti

Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç, Emirgan Sütiş’in menüsünde yerini aldı. Bu özel ayda misafirlerine lezzetli ve hafif seçenekler sunan Emirgan Sütiş, ramazan boyunca konuklarına lezzet şöleni yaşatacak. Uçsuz bucaksız zenginliklerle dolu mutfağımızın 600 yıllık geçmişe sahip vazgeçilmez saray tatlısı güllaç da en hafif, en doğal ve aslına en uygun tarifiyle iftar sofralarında yerini alacak. Emirgan Sütiş, kendi çiftliğinden elde ettiği manda ve inek sütü hazırladığı güllaç ile iftar sonrasında hafif bir tatlı seçeneği arayanların tercihi olacak.

Ramazan ayının vazgeçilmezi! Emirgan Sütiş'ten eşsiz güllaç lezzeti

Güllaç yaprakları, suyla karıştırılan mısır nişastası ve unun tavada pişirildikten sonra ideal ağırlıkta kurutulmasıyla oluşuyor. Şekerle kaynatılan sütün ılındıktan sonra beyaz yapraklar üzerine teker teker dökülmesiyle hazırlanan ve orta katına ceviz, fındık gibi yemişler yerleştirilmesiyle hazırlanan güllacın içine tercihe göre gülsuyu ve nar ilave edilmesi bir Osmanlı geleneği olarak devam ediyor.

Her biri ustaca hazırlanan ve geleneksel tariflerle modern lezzet anlayışını harmanlayan Emirgan Sütiş, mükemmel tatlar ve sıcak bir atmosfer sunarak misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Menüsünde yer alan sütlü tatlılar, özenle seçilmiş malzemeler ve ustalıkla hazırlanan tariflerle misafirlerine benzersiz lezzetleri sunmaya devam edecek.

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