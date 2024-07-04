 Raisa&Vanessa Kardeşler'in Nişantaşı tarzı

Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Raisa ve Vanessa Sason, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Raisa&Vanessa Kardeşler, Nişantaşı turu yaptı.



Modacıların, tarzları dikkat çekti.



Kardeşler, poz verdikten sonra turuna devam etti.

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