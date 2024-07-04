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Raisa&Vanessa Kardeşler'in Nişantaşı tarzı

Raisa&Vanessa Kardeşler'in Nişantaşı tarzı... İşte detaylar...

Raisa&Vanessa Kardeşler'in Nişantaşı tarzı

Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Raisa ve Vanessa Sason, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Raisa&Vanessa Kardeşler'in Nişantaşı tarzı
Raisa&Vanessa Kardeşler, Nişantaşı turu yaptı.

Raisa&Vanessa Kardeşler'in Nişantaşı tarzı
Modacıların, tarzları dikkat çekti.

 Raisa&Vanessa Kardeşler'in Nişantaşı tarzı


Kardeşler, poz verdikten sonra turuna devam etti.

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