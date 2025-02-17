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Raif Dinçkök'ün yeni aşkı bakın ne iş yapıyor?

Raif Dinçkök'ün yeni aşkı bakın ne iş yapıyor?

Raif Dinçkök'ün yeni aşkı bakın ne iş yapıyor?

 

Sosyetik işadamı Raif Dinçkök'ün Ayşe San'ın doğum günü partisinde tanıştığı Seda Boyraz ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Dinçkök'ün yeni aşkı Seda Boyraz'ın 'sosyetik güzel' degil, 'kaş tasarımcısı' olduğu iddia edildi. İddialara göre sosyetik işadamı Dinçkök'e kendisini uzun yıllar New York ve Londra'da yaşamış ve Türkiye'ye kesin dönüş yapmış biri olarak tanıtan Boyraz'ın ne iş yaptığı merak konusu olmuştu...

Raif Dinçkök'ün yeni aşkı bakın ne iş yapıyor?

Boyraz'ın 'kaş tasarımcısı' olduğu iddiası sosyetenin diline düştü. Çalkantılı özel hayatı ile gündemden düşmeyen Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Dinçkök; geçtiğimiz günlerde Ayşe San'ın doğum günü partisinde Seda Boyraz isimli kişi ile yakınlaştı. Raif Dinçkök, geçtiğimiz yıl, 19 yıllık eşi Esra Tümen’den boşanmış adı bir süre sanatçı Sevinç Yıldız ile anılmıştı. (Sacit Aslan)

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