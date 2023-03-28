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Rahmancan Değirmenci Ülkemizi Temsil Edecek

Ünlü kickboks dövüşçüsü Rahmancan Değirmenci 12 Nisan'da İstanbul'da boks maçında ülkemizi temsil edecek. 

Rahmancan Değirmenci Ülkemizi Temsil Edecek

2006 yılında spora başlayan Rahmancan Değirmenci 1 Mayıs'ta ise yine İstanbul'da Kickboks şampiyonasında Kırklareli adına ülkemizi temsil edecek. Bu maçlara günde 3 idman yaparak hazırlanacak Rahmancan Değirmenci bu maçlara Kırklareli'nden dünya şampiyonasına çıkacak tek kişi olmasıyla dikkat çekerken bu yüzden çok dikkatli hazırlandığını dile getirdi.
 

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