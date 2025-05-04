 Ragga Oktay müziği bıraktı mı? İşte cevabı!

Ragga Oktay, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Ailesinin Hollanda'da yaşadığını belirten şarkıcı, "Gidip geliyorum. Türkiye'de işlerimiz olduğu için buradayım. Müziği bırakmadım. Konserler devam ediyor" dedi.

Oktay, "Şimdiki şarkıları nasıl buluyorsunuz?" sorusuna, "Takip etmemeye çalışıyorum çok. Kaliteli işler de var ama kalitesiz işler de bulunuyor. Bizim zamanımızda da öyleydi. Gençleri her zaman destekliyorum.

Beğenmediğimiz müzikler her zaman olacaktır. Sadece müzik değil hayat ve bakış açısı değişti.

Her şeyi hoş karşılamak lazım. Kim dinleniyorsa muhakkak başarılı bir şey yapmıştır" yanıtını verdi.

Kendi müzik tarzıyla ilgili şarkıcı, "Kategorisi zor biraz. Hafif Türk motifleri olan kendime has tarzım var" diye konuştu.

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