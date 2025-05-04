  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ragga Oktay müziği bıraktı mı? İşte cevabı!

Ünlü şarkıcı Ragga Oktay müziği bıraktı mı? İşte detaylar...

Ragga Oktay müziği bıraktı mı? İşte cevabı!

Ragga Oktay, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Ragga Oktay müziği bıraktı mı? İşte cevabı!

Ailesinin Hollanda'da yaşadığını belirten şarkıcı, "Gidip geliyorum. Türkiye'de işlerimiz olduğu için buradayım. Müziği bırakmadım. Konserler devam ediyor" dedi.

 Ragga Oktay müziği bıraktı mı? İşte cevabı!

Oktay, "Şimdiki şarkıları nasıl buluyorsunuz?" sorusuna, "Takip etmemeye çalışıyorum çok. Kaliteli işler de var ama kalitesiz işler de bulunuyor. Bizim zamanımızda da öyleydi. Gençleri her zaman destekliyorum.

 Ragga Oktay müziği bıraktı mı? İşte cevabı!

Beğenmediğimiz müzikler her zaman olacaktır. Sadece müzik değil hayat ve bakış açısı değişti.

 Ragga Oktay müziği bıraktı mı? İşte cevabı!

Her şeyi hoş karşılamak lazım. Kim dinleniyorsa muhakkak başarılı bir şey yapmıştır" yanıtını verdi.

 Ragga Oktay müziği bıraktı mı? İşte cevabı!

Kendi müzik tarzıyla ilgili şarkıcı, "Kategorisi zor biraz. Hafif Türk motifleri olan kendime has tarzım var" diye konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Timur Acar'ın vizyon heyecanı
  Magazin

Timur Acar'ın vizyon heyecanı

Duygu Üstünbaş, Hümeyra'ya saygı albümünde
  Magazin

Duygu Üstünbaş, Hümeyra'ya saygı albümünde

Sezer Arıçay ile Gizem Çiçeklioğlu evlendi
  Magazin

Sezer Arıçay ile Gizem Çiçeklioğlu evlendi

Necip Naşit Özcan hayatını kaybetti
  Gündem

Necip Naşit Özcan hayatını kaybetti

Aslıhan Karalar diziyle ekrana dönüyor
  Magazin

Aslıhan Karalar diziyle ekrana dönüyor

Yasemin Sakallıoğlu 100'üncü gösteriye hazırlanıyor
  Magazin

Yasemin Sakallıoğlu 100'üncü gösteriye hazırlanıyor