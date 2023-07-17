Rafine görünüm ve konforun buluşma noktası: Yargıcı erkek koleksiyonu

YARGICI, İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’nda, erkekler için hazırladığı ürün gamıyla zamansız bir stili yansıtıyor. Her sezon genişlemeye devam eden koleksiyonda zamansız kesimlere sahip olan %100 keten gömlekler, özgün dokusu ve konforuyla öne çıkıyor. Koleksiyonda yer alan farklı renk seçenekleri, her tarza uyum sağlayacak geniş bir seçenek sunuyor. Gömleklerin tasarımında kullanılan çift renk iplik detayı, yakalarında sofistike bir vurgu yaratıyor ve özgün bir görünüm katıyor.

Pike polo gömlekleri ise %100 pamuk oluşuyla hem rahatlık hem de zarafet sunuyor. Koleksiyonda yer alan farklı renk seçenekleri, her mevsime ve her tarza uyum sağlamak için özenle hazırlanıyor. Pike pololar, hem spor hem de şık kombinler için ideal bir seçenek oluşturuyor.

Gaudi Esintisi: Mayo Şortlarda Sofistike Desenler

Mayo şortlarında kullanılan desenler, YARGICI tasarım ekipleri tarafından İlkbahar/Yaz sezonunun ilham kaynaklarından biri olan Gaudi'nin hayvan mozaik eserlerinden ilham alınarak tasarlandı. Bu özgün tasarımlar, şortlara sofistike bir hava katarken, tarz sahibi erkeklerin plaj şıklığını tamamlamasına olanak sağlıyor.

Kusursuz Uyumu YARGICI Erkek Koleksiyonu ile Yakalayın

Koleksiyonda yer alan her bir parça, birbirleriyle kombinlenmeye uygun bir şekilde hazırlandı. Anahtar parça mantığıyla hazırlanan koleksiyon, mayo şortları üzerine keten gömleklerin giyilerek plaj şıklığı yaratılmasını mümkün kılıyor. Aynı şekilde, pike polo gömlekleriyle birleştirildiğinde daha rahat ve sofistike bir görünüm elde ediliyor.

YARGICI Erkek Koleksiyonu, zamansız kesimleri, özgün tasarımları ve uyumlu kombin seçenekleriyle tarz sahibi erkeklerin gardıroplarına sofistike bir dokunuş katıyor. Konforu ve rafine bir görünümü bir araya getiren bu parçalarla, her mevsimde özgür ve rahat hissettiriyor.

YARGICI İlkbahar/Yaz Erkek Koleksiyonu’nu keşfetmek için YARGICI mağazalarını ve yargici.com’u ziyaret edebilirsiniz.

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