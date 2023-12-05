Raffles İstanbul’un İmza restoranı İsokyo Gault & Millau Rehberi’nde

Yemeğin kalitesi ve lezzetinin yanı sıra, hizmet, fiyat ve restoranın atmosferi hakkındaki değerlendirmelerle 20 puan üzerinden 12 puan alan İsokyo, Dünya Mutfağı kategorisinde ise 5 üzerinden 1 şapka derecelendirmesine layık görüldü.

Doğu’nun gizemli lezzet sırlarını, Batı'nın modern pişirme teknikleriyle yorumlayan İsokyo’nun yetenekli şefi, Şafak Erten, dünya gastronomisinin en seçkin rehberlerinden birinde yer almanın gurur verici olduğunu ifade etti. Şafak Şef, “İsokyo’nun yenilenen menüsünde tüm tatların ayrı bir hikâyesi var. Özenle hazırlanan bu lezzetlerin dünyanın önde gelen gastronomi rehberlerinden Gault & Millau tarafından ödüle layık görülmesinden mutluluk duyuyoruz. Bu yıl ilk kez Türkiye’den de gastronomi deneyimlerinin yer aldığı bu rehberde bir Pan-Asya restoranı olarak yer almak, İsokyo’nun sunduklarının ve vadettiklerinin bir göstergesi” dedi.

İlk kez 1969 yılında Paris'te iki gazeteci ve yemek eleştirmeni Henri Gault ve Christian Millau tarafından yayımlanan Gault & Millau, restoran ve şefleri puanlaması için bağımsız şarap ve gastronomi uzmanlarıyla çalışıyor. Türkiye'yi 17.ülke olarak bünyesine katan rehber, Türkiye’den bir gastronomi turu sunma amacıyla 2023 yılı içerisinde ülkenin önde gelen turizm destinasyonlarında saha çalışmaları yapıyor.

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