 Rafet El Roman sevgilisinin yanında 'çapkınlık' sorusuna verdiği cevapla şaşırttı!

Rafet El Roman kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Yasemin Gergeç ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Yaş farkından dolayı insanların kendisini yargılamasını istemediğini ve evliliğe sıcak baktığını söyleyen şarkıcı "Doğru, insanların düşünceleri ister istemez yaş farkı olunca her türlü düşünceye kapılabiliyor. Yargılamamak lazım, gerçek ise ciddi ise. Yasemin'le evlilik düşünebilirim çünkü onu seviyorum" diye konuştu. Sevgilisi Yasemin Gergeç ile geçen hafta çıktığı Marmaris tatili sonrası Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan çiçeği burnunda ikili, gün boyu alışveriş turundaydı. Ayaküstü basın mensuplarıyla söyleşen Rafet El Roman, tüm sevenlere ithafen yaptığı ve 'Sen ve Ben' adını verdiği yeni şarkısını yakında müzikseverlerle buluşturacağını anlatıp, müzik sektörünün son durumunu değerlendirdi.



SÖZE BESTEYE MUHTAÇ İSİMLER 50 YIL PİYASADA KALIYOR

Müzik dünyasında üretip yazan isimlerin her zaman avantajlı olduğunu söyleyen şarkıcı, genç isimlere iddialı olmaları tavsiyesinde bulunup "İddialı olmak güzeldir her zaman iddiaları olsun. Her şeyden önemli üretmektir. Kendileri üretip yazanlar her zaman daha avantajlıdır sektör içinde. Birilerinin sözüne bestesine muhtaç olanların işi zordur. Lakin müzik camiasında yıllardır hayatında hiçbir şarkıya imza atmamış isimler bile 50 yılda piyasada kalabiliyor. İyi ekiple, prodüktörle, yapımcı ile çalışmak bunlar kariyerlerine avantaj sağlar" diye konuştu.

20 YILDA BİR TÜRK ŞARKI DÜNYA MÜZİK LİSTESİNDE OLABİLİR

Son dönemin ünlü star isimlerinin dünya starı olma iddialarını "Yurt dışına açılmak her sanatçının hayali olmuştur ama Türkçe dilinde müziklerin international bir platformda yer alacağına inanmıyorum. Belki dönem dönem olabilir. Belki 20 yılda bir Türk şarkı dünya müzik listelerinde yer alabilir" diye yorumlayan Rafet El Roman, şöyle devam etti: "Bunu bir Barış Manço, Ajda Pekkan ve 90'lı yıllarda Tarkan denedi. Yeni nesil de deneyecektir. Başkalarını topa tutarken bu arada ben de denedim. İngilizce 'Amerika'yı yaptık, İngilizce 'Leyla' şarkımızı yaptık. Amacı hedefin varsa deneyeceksin. Türkiye'de belli yaşlarda belli hedefe ulaşınca insan kendini aşmak sınırları zorlamak istiyor"

RAP MÜZİK NE SÖYLÜYOR HİÇ ANLAŞILMIYOR

El Roman, eskiden şarkı söylerken kelimeleri iyi telaffuz edemediği için müzik dünyasından çok eleştirildiğini ancak son yıllarda yükseliş trendine giren rap müziği bu kez kendisinin anlayamadığı itirafında bulunup sözlerine şöyle konuştu: "Eskiden rap müziği çalınmazdı, mesela ben 2011 yılında Şanışer ile düet yaptım. Kimse çalmadı. Bakıyorum şimdi herkes rap müzik çalıyor. Müziğin lisanı değişti birden. Eskiden bana kızıyorlardı 'Bu nasıl Türkçe, bu nasıl telaffuz?' diye. Şimdi hiç anlaşılmıyor ne söyledikleri. Bazı şarkıları seviyorum, bazılarını anlamıyorum nedir ne anlatmak istiyor. İçine bir sürü yabancı kelimeler koyuyorlar. Bu arada benim kızım da aynı müziği yapıyor. Olabilir müziğin bir sınırı yok. Şunu yaparsın şunu yapamazsın değil. Her sanatçı özgürdür, dilediği gibi, içinden geldiği gibi zaten. Bu arz talep meselesi. Z kuşağı da bundan keyif alıyorsa yapacak bir şey de yok"

RAFET GİBİ ROMANTİK ŞARKICININ BİRAZ ÇAPKINLIĞI OLSUN

Çapkın etiketinin üzerine yapıştığını söyleyip, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu sözlerine ekleyen Rafet El Roman, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkı nedeniyle insanların kendisini yargılamaması gerektiğini ifade etti. Yaş farkından dolayı insanların farklı düşündüğünü söyleyip bu duruma "Birbirlerine duygusal olarak bağlı insanların aşkla ve yaşla sınırlandırılmaması gerekir. Evet doğru, insanların düşünceleri ister istemez yaş farkı olunca her türlü düşünceye kapılabiliyorlar. Yargılamamak lazım, gerçek ise ciddi ise. 'Çapkın da çapkın' diye dillerine dolamışlar. Bırakın da bir Rafet El Roman gibi başarılı, romantik şarkı söyleyen bir adam hani biraz çapkınlığı olsun. Bunda ne var? Anlamıyorum. Kötü alışkanlığım yok" sözleri ile isyan eden şarkıcı, evliliğe sıcak bakıp bakmadığı sorusuna ise "Tabii ki Yasemin ile olabilir çünkü onu seviyorum" diye cevap verdi.

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