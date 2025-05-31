Rafet El Roman kızı Su El Roman ile düet yaptı

Bugüne dek, birçok genç müzisyeni müzik dünyasına kazandıran Rafet El Roman; bu kez çok özel bir projeye imza atıyor ve kızı Su ile Mazide isimli şarkı için düet yapıyor.

Daha önceden Jokeria isimli şarkısıyla, müzik hayatına "merhaba" diyen Su El Roman, müzik severlerden tam not almıştı. Şu an Berlin’de konservatuar eğitimi gören ve bu yıl okulunu tamamlayacak olan Su El Roman, İngilizce şarkıları ile yurtdışında çalışmalarına devam etmekte...

Birçok sanatçıyla başarılı düetler yapan Rafet El Roman; bu seferki duetin kendisi için apayrı bir anlam taşıdığını ve Su’yu her anlamda çok yetenekli bulduğunu ifade ediyor.



Klip çekimleri yine Rafet el Roman yönetmenliğinde; Kemer Sherwood Hotel’de gerçekleştirilen Mazide isimli şarkı 30 Mayıs tarihinde müzikseverlerle buluştu.

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