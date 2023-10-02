Rafet El Roman evleniyor mu? Şarkıcıdan flaş itiraf!

Rafet El Roman, geçtiğimiz akşam Girne Rocks Hotel’de sahne aldı. El Roman, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Müzik kariyerinizin başından bugüne her sahneniz çok enerjik geçiyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?” sorusuna El Roman, “Belki yaşlandıkça sahnede daha enerjik görünüyor olabilirim. Benjamin Button gibi keşke gençliğimizi geriye alsak. Şaka tabii ki. Kendini yaşlı hisseden biri değilim.” diyerek cevapladı.

ROMAN GİBİ BİR HAYATIM VAR

“Başarının her türlüsüne doydum. Kariyerimde başarının her yüzünü gördüm" diyen El Roman, "Sonuna doğru bir ayrılık süreci oldu. Ben Almanya’da yaşamak zorunda kaldım. Orada çocuklarım ile yeniden bir hayata başladım. Sonra tekrar müzik yapmaya başladım, yine zirveye oturdum. İnişli çıkışlı bir hayat yaşadım. Adımı tam taşıyorum. Rafet El Roman. Roman gibi bir hayatım var.” dedi.



EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK YAKTI!

“Yeni ilişkiniz de hayırlı olsun. Yanınızda hep genç sevgililer görüyoruz. Yaş farkı hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusunu başarılı sanatçı, “Gerçek aşıklar aynı yaştadır. Yaş farkı birbirini seven insanlar için geçerli değil. Biz Yasemin Hanım ile bunun muhabbetini hiç yapmıyoruz, beraberliğimiz devam ediyor.” dedikten sonra kameralar karşısında sevgilisine öpücük yolladı. Rafet El Roman, “Yasemin Hanım ile evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise “Tabii ki neden olmasın.” diye cevap verdi ve evliliğe yeşil ışık yaktı. Röportaj sonrası sahneye çıkan El Roman, kendisini dinlemeye gelen izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

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