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Rafet El Roman'dan Müge Ökten sürprizi

Uzun süredir müzik piyasasında olan, farklı tarzlarda çıkardığı albüm ve single çalışmaları ile gündemdeki yerini koruyan Müge Ökten, Şubat ayında yine, söz-müziği kendine ait single ile müzik listelerine giriş yaptı. 

Rafet El Roman'dan Müge Ökten sürprizi

Daha önce imza attığı ve seslendirdiği parçalarla, dikkatleri üzerine çekmeyi başarıp, büyük beğeni toplayan sanatçının bu kez de Tekim Ben ile aynı ilgi ve etkiyi yaratması bekleniyor. 

Konservatuar Müzik eğitimi yüksek lisans mezunu Müge Ökten oyunculuk konusunda da yetenekli olmasının avantajını klipte kullandığı mimikleriyle  de ortaya koydu. Ayrıcalıklı duruşu ve yorumuyla kendine bir hayran kitlesi oluşturan Müge Ökten'in “Tekim Ben Tekim" adlı single çalışması, El Roman Müzik etiketiyle, Rafet El Roman yapımcılığında sevenleriyle buluşuyor. 

Rafet El Roman'dan Müge Ökten sürprizi

Söz ve bestesi Müge Ökten'e ait olan şarkının, aranjesi Revoiden tarafından yapıldı. 'Tekim Ben'in klip yönetmenliği ise Umut Kumral Devecioğlu imzası taşıyor. Sosyal medyada kısa sürede gündeme oturan şarkı şimdiden herkesin ağzında “tekim ben tekim “ sözleri ile dolanıyor. 

Bu arada Müge Ökten Ramazana özel "Yunus Emre" isimli projesini fanlarına sunacak. 

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