Rafael Cemo Çetin'den sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'in doğum gününü romantik pozlarla kutladı!

Rafael Cemo Çetin, sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'in doğum gününü kutladı.



Çetin, oyuncuyla aşk karelerini paylaştı.



Çetin, "İyi ki doğdun aşkım" diye yazdı.



Karelere beğeni yağdı.

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