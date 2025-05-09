 Rabia Soytürk’ün sözlerine Caner Topçu'dan sert açıklama

Yakışıklı oyuncu Caner Topçu, Astoria AVM çıkışında objektiflere yakalandı. Gününü spor yaparak geçirdiğini belirten Topçu, şu anda iki yeni proje için görüşme aşamasında olduğunu söyledi.

Gazetecilerin, Duy Beni dizisindeki rol arkadaşı Rabia Soytürk’ün kendisi hakkında yaptığı açıklamaları hatırlatması üzerine oyuncu, oldukça net ifadeler kullandı. “İşin bitmesinin üzerinden yıllar geçmiş. Yıllar sonra böyle bir açıklama yapması çok saçma ve ayıp bence. Bunun altında kurgu ve art niyet arıyorum,” diyerek tepkisini dile getirdi.



SETTE KİMSEYE SAYGISIZLIĞIM OLMADI

Topçu sözlerine şöyle devam etti: “Duy Beni setinde ne ona ne de herhangi bir set çalışanına karşı bir saygısızlığım olmadı. Bunu söylüyor olması, benim iş anlayışıma karşı bir söz. Biz meslektaşız, aynı mesleği ve aynı ekmeği paylaşıyoruz. Bu açıklamaları çok garip ve ayıp buluyorum.”



Geçmişte yaşanmış bir olayın bugün tekrar gündeme getirilmesini anlamsız bulduğunu dile getiren oyuncu, “Üzerimden prim yapılmış olabilir mi? Olabilir. Çünkü mantıklı bir açıklaması yok. Altında bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum,” ifadelerini kullandı.



Caner Topçu, 2023 yılında Hakan Gence ile gerçekleştirdiği bir röportaja da değinerek, yaşanan sürecin detaylarını şöyle anlattı: “O röportajda o dönem oynadığım dizimle ilgili bir soru sorulmuştu. Ben de o soruya karşılık ‘Sümeyye Aydoğan benim çok yakın arkadaşım, onunla bir dizide partner olmak isterim’ demiştim.



Hakan Bey de gazeteci kimliğini kullanarak bunu, ‘Bunu duyan Rabia öldü’ şeklinde aktardı. Ben o dönemde sessiz kaldım. Ama bu sessizlik, terbiyesiz ya da saygısız olduğum anlamına gelmiyor. Dediğim gibi, çok ayıp şeyler. Kendine yakışanı yaptığını düşünüyorum.”

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