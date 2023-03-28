Rabia Soytürk'ten Eleştiri Açıklaması

Kanal D’deki Veda Mektubu'nun Aslı'sı Rabia Soytürk, eleştirilmekten asla korkmadığını söyledi.

Ünlü oyuncu Soytürk "Doğru eleştiri kötü olabilir, kalbimi de kırabilir ama bazı insanlar iftirayı, yalanı eleştiri sanıyor. Yalansız ve iftirasız her eleştiriye de gayet açığım” dedi. (Posta)

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