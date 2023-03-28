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Rabia Soytürk'ten Eleştiri Açıklaması

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Bennu Yıldırımlar ve Emre Kıvılcım ile paylaştığı Veda Mektubu dizisinde rol alan ünlü oyuncu Rabia Soytürk, eleştiri açıklaması yaptı. İşte haberin detayları...

Rabia Soytürk&#039;ten Eleştiri Açıklaması

Kanal D’deki Veda Mektubu'nun Aslı'sı Rabia Soytürk, eleştirilmekten asla korkmadığını söyledi.

Rabia Soytürk&#039;ten Eleştiri Açıklaması

Ünlü oyuncu Soytürk "Doğru eleştiri kötü olabilir, kalbimi de kırabilir ama bazı insanlar iftirayı, yalanı eleştiri sanıyor. Yalansız ve iftirasız her eleştiriye de gayet açığım” dedi. (Posta)

Rabia Soytürk&#039;ten Eleştiri Açıklaması

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