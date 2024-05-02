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R&B dünyasının yeni yıldızı

Hip-Hop ve R&B/Soul müziğin genç yeteneklerinden biri olan Arya Aryay, kendine has tarzı, sesi ve ilk şarkısıyla müzikal kariyerine sağlam bir adım atmaya hazırlanıyor. 

R&B dünyasının yeni yıldızı

Arya Aryay katıldığı ses yarışmasının ardından yetenek kariyer basamaklarını sağlam adımlarla tırmanıyor. “Buzdan Soğuk” isimli single parçasıyla iddialı bir hikaye yazan Aryay, R&B dünyasının yeni gözdesi olmaya geliyor. Alışılmışın dışında, farklı tınılarla bezenen şarkısıyla dinleyenleri duygudan duyguya savuran bir yolculuğa çıkartan Arya, listelerin yeni yıldızı olacak.

R&B dünyasının yeni yıldızı

Müzisyen bir ailenin kızı olan Arya’nın yeni teklisinin sözleri annesi Şule Aryay, bestesi ve düzenlemesi babası Barış Aryay’ın imzasını taşıyor. Arya Aryay’ın enerjisi ve video klibi en az şarkısı kadar dikkat çekici… “Buzdan Soğuk” ile duyusal olduğu kadar görsel olarak da müzikseverlere yeni bir şölen sunan genç yetenek, aşk acısını anlatan marjinal klibiyle de ses getirecek.

“MÜZİKSEVERLERE İLHAM OLMAK İSTİYORUM”

İlk profesyonel single çalışması “Buzdan Soğuk”un heyecanını yaşayan Aryay, kariyeriyle ilgili “Şarkılarımla, benliğimle, tarzımla tüm müzikseverlerin ilham aldığı bir sanatçı olmak, duygulara ortak olmak ve günü geldiğinde sahnede şarkılarımı hep bir ağızdan söylemek en büyük hayalim.” sözlerine yer verdi.

Arya Aryay’ın single parçası “Buzdan Soğuk”, 3 Mayıs’tan itibaren tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında…

 

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