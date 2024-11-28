Quart Eskişehir Özel Şehir Tiyatrosu’ndan anlamlı gösteri 

Mahkumların yoğun ilgisiyle karşılanan bu anlamlı performans, hem eğlenceli hem de düşündürücü anlara sahne oldu.

Quart Eskişehir Özel Şehir Tiyatrosu, sanatın sınır tanımayacağını ve her yerde insanlara dokunabileceğini bir kez daha kanıtladı.

"Sanat her yerdedir. Umut her şeydir." Mottosu ile kalkıştıkları bu yolda gönüllere dokundular.

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