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Quart Eskişehir Özel Şehir Tiyatrosu’ndan anlamlı gösteri 

Quart Eskişehir Özel Şehir Tiyatrosu, kapalı cezaevinde mahkumlar için gönüllü olarak düzenlediği tiyatro etkinliğiyle büyük takdir topladı. Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü ortaya koyan bu özel gösteri ile özgürlük, umut ve yeniden başlama temaları sahneye taşındı. 

Quart Eskişehir Özel Şehir Tiyatrosu’ndan anlamlı gösteri 

Mahkumların yoğun ilgisiyle karşılanan bu anlamlı performans, hem eğlenceli hem de düşündürücü anlara sahne oldu.

Quart Eskişehir Özel Şehir Tiyatrosu’ndan anlamlı gösteri 

Quart Eskişehir Özel Şehir Tiyatrosu, sanatın sınır tanımayacağını ve her yerde insanlara dokunabileceğini bir kez daha kanıtladı.

Quart Eskişehir Özel Şehir Tiyatrosu’ndan anlamlı gösteri 

"Sanat her yerdedir. Umut her şeydir." Mottosu ile kalkıştıkları bu yolda gönüllere dokundular.

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