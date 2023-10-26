PUMA A$AP Rocky'yi seçti

Spor giyim şirketi PUMA, yaratıcı müzik sanatçısı ve tasarımcı A$AP Rocky ile uzun vadeli bir yaratıcı iş birliği başlattığını resmi olarak duyurdu. Motor sporları sektöründe köklü deneyime sahip A$AP Rocky, spor ve sokak giyiminin kesişmesine odaklanan kategorinin Kreatif Direktörü olacak. Rocky, enerjisiyle ve çalışmalarıyla PUMA'nın F1 ile yaptığı yeni iş birliğine odaklanacak, markanın sezon tasarımlarına yön verip ileri taşıyacak ve sınırlı sayıda sunulan tasarımcı imzalı ürünler tasarlayacak.

Bu yılın başlarında F1 ile uzun soluklu iş ortaklığı başlatan PUMA, tüm yarışlarda geçerli olmak üzere özel lisans sahibi ve pist alanı mağazacısı olduğunu duyurdu. Spor sektöründe uzun yıllara dayanan geçmişe ve mirasa sahip PUMA, sokak giyiminin ve modanın pistlerin dışındaki etkisini keşfetme merakını sürdürüyor. A$AP Rocky'nin moda bilgisi, kendi tarzı ve kültürel alandaki uzmanlığı ise büyüyen F1 kitlesine yeni bir bakış açısı kazandıracak.

Rocky, markaya aşamalı olarak katkı sunacak ve iş birliğinin hemen başında, "in the lab" adlı iş gelişme odaklı bir kuluçka tarzı yaklaşımla, kategoriyi nereye taşıyabileceğine dair yaratıcı keşiflere başlayacak. Yılın geri kalanında ise markanın görsel çalışmalarına ve video içeriklerine katkı sunacak. Rocky’nin hem kreatif direktör hem de yapımcı olarak arka planda çalıştığı ilk kampanya, Amerika'daki araba kültürüne ve bunun sokak giyimi ve moda üzerindeki etkisine odaklanıyor.

Yılın ilerleyen zamanlarında Rocky, çok sınırlı sayıda üretilecek bir PUMA x F1 koleksiyonu çıkaracak. Bu giyim ve aksesuar koleksiyonu, büyük kitleler tarafından izlenen F1’in 2024 yarışlarında sunulacak olan sınırlı üretim tasarımcı koleksiyonu dizisinin ön gösterimi olacak.

Rocky, 2024 yılında yaratıcılık hünerlerini Miami'den başlayarak çeşitli Grand Prix yarışlarında gösterecek. PUMA ve F1 takımlarıyla ortaklaşa olarak kendisi tarafından tasarlanan koleksiyonların yer aldığı yarışların her birindeki ürün faaliyetlerinde küratörlük yapacak olan Rocky, ilgili koleksiyonları kapsayan tüm pazarlama çalışmalarında kreatif direktör olarak da bulunacak.

Yarış giysilerinden taraftar kıyafetlerine ve moda giyime kadar uzanan tüm PUMA x F1 ürünlerinin yaratıcı tasarım süreçlerine 2025 yılına kadar daha fazla entegre olmayı hedefleyen Rocky, yenilikçi ürün tasarımları ve pazarlama konseptleri sunarak kategoriye yeni bir soluk getirecek ve pazarlama faaliyetlerine dahil olmayı sürdürecek. Rocky, PUMA ve F1 iş birliğiyle daha fazla kitleye ulaşmayı, kendisi ile sokak giyimi, moda ve spor arasındaki bağları güçlendirmeyi hedefliyor.

PUMA gibi ikonik ve F1 gibi yenilikçi markalarla çalışmanın gerçekten ilham verici olduğunu belirten A$AP Rocky, “Dünya neler yaptığımızı gördüğünde, markaların risk alma ve farklı yaratıcılarla çalışma yaklaşımlarında bir değişim yaşanacağına inanıyorum" dedi.

A$AP Rocky ile çalışmaktan çok büyük heyecan duyduklarını söyleyen PUMA'nın Baş Ürün Sorumlusu Maria Valdes, açıklamalarına şöyle devam etti: “İnanılmaz bir yeteneğe, parlak fikirlere sahip olan ve markamıza yatırım yapan A$AP Rocky, yeni kitleleri kendine çeken ve tartışmasız bir şekilde pistleri altüst eden, geliştirilmiş, sınırlı sayıda ve tasarımcı imzalı F1 yarış ürünleriyle, kendi vizyonunu dünya çapında sergileyecek. Gelecekte PUMA x F1 serisindeki etkisini daha faza göreceğimiz A$AP Rocky, sporu ve kültürü ileriye taşımaya yardımcı olmaya devam edecek.”

F1 Lisanslama ve Gaming Başkanı Oliver Boden ise şunları aktardı: “Bu duyuru, PUMA ile süren iş ortaklığımızın heyecan verici bir dönüm noktasına işaret ediyor. A$AP Rocky'nin yaratıcılığı ve inovasyona olan bağlılığı, F1'in giyim alanındaki vizyonuyla ve gelişmesiyle mükemmel bir şekilde örtüşüyor. PUMA ve F1 serisini tasarlamak, geliştirmek ve F1'i yeni kültürlere ve yaşam tarzı alanlarına entegre etmek adına A$AP Rocky iş birliğini dört gözle bekliyoruz.”

2023 ve 2024 koleksiyonları ve koleksiyon ürünlerinin hangi perakendecilerde bulunacağı hakkında daha fazla bilgi yakında paylaşılacak.

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