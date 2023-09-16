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Projepark Yapımın gurur gecesi

Projepark Yapım ödüle doymuyor. International Brand Awards ödüllerinden 3 ödülle döndü.

Projepark Yapımın gurur gecesi

Yapımcılığını Özlem Çelik ve Çağrı Çelik’in yaptığı “Sahrap Soysal ile mutfak hikayeleri” en başarılı gezi ve yemek programı “Güler Gür ile iyi ki sigortalıyım” en başarılı aktüel program, Doğal olarak “En başarılı life style program seçildi.

Projepark Yapımın gurur gecesi

Gecede bir konuşma yapan Projepark Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Çelik yeni sezonda da iddialı projelere devam edeceklerinin müjdesini verdi.

Projepark Yapımın gurur gecesi

 

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