Profesör Canan Dağdeviren Hasan Can Kaya’yı MIT’ye davet etti

Hasan Can Kaya, Profesör Canan Dağdeviren'in davetiyle MIT'de eğitim alacak. Ünlü komedyenin sıkı takipçisi olan profesör, Kaya ile Amerika'da bir araya geldi

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, İngilizce eğitimi için gittiği ABD’de, Profesör Canan Dağdeviren’in davetlisi olarak Massachusetts Institute of Technology’de eğitim ve kurslara katılacak. Alanında dünyanın en saygın bilim insanları arasında yer alan Dağdeviren; giyilebilir kalp pili ve vücut hareketlerinden enerji üreten esnek elektronik cihazlar üzerine çalışmalarıyla tanınıyor. Forbes’un “30 Yaş Altı Bilim İnsanları” listesine giren ilk Türklerden biri olan Dağdeviren, MIT Media Lab’de yürüttüğü projelerle bilim dünyasında isminden sıkça söz ettiriyor.

 

Hasan Can Kaya’nın hayranı ve sıkı takipçisi olan Profesör Canan Dağdeviren, MIT bünyesinde alacağı eğitimler öncesinde ünlü komedyenle bir araya geldi. Bilimle mizahın buluştuğu keyifli sohbetin ardından ikili birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

