Prof. Dr. Sinan Canan bu kez şarkılarıyla anlatıyor

İnsan beyni, davranışların ve duyguların kökenleri, anlamları, zihnin işleyişi, sinirbilim gibi konularda yazdığı kitaplar ve hazırladığı programlar ile geniş kitlelerce tanınan Prof. Dr. Sinan Canan, şimdi de müzik çalışmalarını dinleyicilerin beğenisine sunuyor. Yıllardır konuşmalarında ve programlarında müziğin insan üzerindeki etkilerine özel bir vurgu yapan Canan, ilk gençliğinden itibaren yazmaya başladığı rock tarzındaki şarkıları Garaj Müzik etiketiyle 1 Eylül'den itibaren yayınlamaya başlayacak.

Sinan Canan'ın yayınlanacak ilk şarkısı ise 'Kurtar Beni'. Babajim İstanbul Stüdyosu'nda kaydedilen şarkının prodüktörlüğünü Arın Baykurt üstlendi. Müzisyen Mahmut Çınar'ın proje süpervizörlüğünü yaptığı şarkıya ayrıca Tayfun Çetinkaya yönetmenliğinde bir de video klip çekildi.

'Kurtar Beni'nin kendisi için çok önemli ve özel bir şarkı olduğunu, bu nedenle müzikseverlere ilk olarak bu şarkıyla "merhaba" demek istediğini belirten Canan, müzikal yolculuğunu şu sözlerle anlatıyor:

"HEPİMİZ EŞSİZ BİRER ENSTÜRMANIZ"

"Öğrencilik yıllarımda tanıştığım rock ve metal müzik neredeyse hayatımın tamamını etkileyen bir meraka dönüştü. Ortaokul ve lise dönemlerinden itibaren bu müzik dalıyla sadece bir dinleyici olarak ilgilenmenin yetmeyeceğini anladım ama ailemi bana bir gitar almaları konusunda ikna etmem çok zaman aldı. Neticede üniversite yıllarında elime ilk gitar aldığım günden beri sürekli besteler yapmakla ve bu enstrümanın yeni imkânlarını keşfetmekle uğraştım. O zamanlar neden bu kadar kaptırdığımı çok anlayamamıştım ama yıllar içinde beyin ve davranış bilimleri alanındaki tahsilim sırasında müzik ve insan beyni arasındaki yakın ilişkiyi biraz daha yakından anlama fırsatı bularak, müzikten neden vazgeçemediğimi teknik düzeyde de anlama imkânı buldum. Yıllar içinde aktif müzisyenlik yapmasam da özellikle son zamanlarda müzisyen arkadaşlarımın da cesaretlendirmesi ile bugüne kadar yaptığım müzikal işleri herkesle paylaşmaya karar verdim. Amacım kariyerimi tamamen müziğe çevirmek hiç bir zaman olmadı; çünkü ben aslında bir meraklı ve araştırmacıyım. Fakat müziğin ne kadar ayrılmaz bir parçamız olduğunu anlatmanın en iyi yolunun elimden gelenin en iyisini bu alanda da insanlara sunmak olduğuna ikna oldum. Umarım beni müziğimle tanıyan herkes de kendi müzikal yolculuğu için bir cesaret vesilesi bulur. Zira hepimiz aslında büyük bir senfoninin benzersiz enstrümanları gibiyiz ve emek verilmiş her nağme bence duyulmayı hak ediyor."

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