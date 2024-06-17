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Prime Video, Those About To Die dizisi için ilk resmi fragman ve posteri paylaştı

Yönetmen Roland Emmerich'in  (Moonfall, Independence Day, Godzilla) merakla beklenen tarihi drama dizisi Those About To Die'ın Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Hindistan ve Güney Afrika'nın yanı sıra seçili Avrupa ülkelerinde yalnızca Prime Video'da 19 Temmuz’da yayınlanacak.

Prime Video, Those About To Die dizisi için ilk resmi fragman ve posteri paylaştı

10 bölümün tamamı Prime üyelerine ABD lansmanından sadece bir gün sonra sunulacak. Akademi Ödülü adayı yazar Robert Rodat (The Patriot) tarafından üretilen ve Daniel P. Mannix'in aynı adlı kurgusal olmayan kitabından ilham alan dizi, izleyicileri antik Roma'daki savaş arabası yarışları ve gladyatör dövüşlerinin muhteşem, karmaşık ve yozlaşmış dünyasına sürükleyecek.

Dizi, Prime üyeliğinin bir parçası olarak ekranlara geliyor. Prime Video, ayda sadece 39 TL’ye özel indirimleri, geniş seçenekleri, kullanım kolaylığını ve kaliteli dijital eğlenceyi üyeleriyle buluşturuyor.

Prime Video, Those About To Die dizisi için ilk resmi fragman ve posteri paylaştı

 

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