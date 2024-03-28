Prime Video, Oscar ödüllü Oppenheimer filmini 29 Mart’ta yayınlayacağını duyurdu

Amerikalı bilim insanı J. Robert Oppenheimer’ın hayat hikayesini konu alan 7 Oscar ödüllü Oppenheimer, 29 Mart 2024 tarihinde Prime Video’da yayınlanacak. Prime üyeleri, ayda sadece 39 TL'ye tek bir üyelikte tasarruf, kolaylık ve eğlencenin tadını çıkarıyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’nda nükleer bir silah geliştiren Amerikalı bilim adamı J. Robert Oppenheimer’ın hayat hikayesini konu alan film, atom bombasının geliştirilme süreci ve Oppenheimer'ın içsel mücadelesi anlatıyor. Bu ölümcül icadın Hiroşima ve Nagazaki’de kullanılması planlanırken, bir bilim insanının etik değerlerle ve vicdanıyla başa çıkma hikayesi ele alınıyor.

Christopher Nolan'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Oscar ödüllü Cillian Murphy'nin başrolünde yer aldığı Oppenheimer filminin oyuncu kadrosunda Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek ve Kenneth Branagh yer alıyor. Filmin senaryosu ise Christopher Nolan, Kai Bird ve Martin Sherwin tarafından yazıldı. Prime Video üyeleri; Oppenheimer, Fast X, Road House ve Boys in the Boat gibi birçok önemli yapımı tek bir üyelikle kolaylıkla izlemenin tadını çıkarıyor.

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