Prime Video, her ay sevilen Türk yapımlarını bünyesine katmaya devam ediyor

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Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu Prestij Müzik döneminde yaşananları anlatan Prestij Meselesi, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent gibi sevilen sanatçıların Hilmi Topaloğlu ile birlikte çıktıkları yolculuğu odaklanmaktadır. Yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün üstlendiği Prestij Meselesi’nin başrollerini Engin Hepileri, Eser Yenenler, Mahmut Kırmızıgül ve Aslıhan Güner paylaşıyor.

Nadide Hayat, 30 yıllık hayat arkadaşını ani bir şekilde kaybeden Nadide Hanım, gazetede gördüğü bir haberle kendisini önce okul sıralarına, ardından bir grup genç ve gizemli bir kaptanla mavi sulara atmasını anlatmaktadır. Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği Nadide Hayat'ın başrolünde Demet Akbağ yer alırken kendisine Yetkin Dikinciler, Efecan Şenolsun, Gizem Erdem, Ümit Erlim, Sadi Celil Cengiz, Sevil Akı eşlik ediyor.

Küçük bir kasabada yaşayan ve ailesinin kendisine dayattığı hayatın içinde sıkışıp kalmış Çiçek ve kasabaya yeni gelen edebiyat öğretmeni Doğan’ın farklı hayatlarına rağmen birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışırken bir ailenin kaderini kökünden değiştirmesini anlatan filmin yönetmenliğini Umur Turagay üstleniyor. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler’in paylaştığı İkimizin Yerine’de Zerrin Tekindor, İştar Gökseven, Merve Çağıran, Aslı Bekiroğlu ve Özgür Emre Yıldırım gibi isimler yer alıyor.

Büyük bir şirketin muhasebecisi olan Servet’in, paraya olan hırsından dolayı gözü dönmüş karısının gazına gelerek, çalıştığı şirketin internet hesapları üzerinden azımsanmayacak miktarda bir parayı patronundan çalmak amacıyla üç arkadaşıyla yaptıkları planları anlatan komedi filminin yönetmen koltuğunda Murat Şeker otururken başrolleri, Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu ve Timur Acar paylaşıyor.

Prime Video, Servet ve arkadaşlarının kısa yoldan para kazanmak adına çıktıkları yolda başlarına gelen eğlenceli ve akıl almaz maceralarını anlatan serinin devam filmleri, Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede, Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı, Çakallarla Dans 4 ve Çakallarla Dans 5’i de bünyesine katıyor.



Evlendiklerini ailelerine söylemeyen Fatih ve Eda’nın sahte bir nikah kıymak için arkadaşları Hakan, Utku ve Serhat’la Adana’ya giderken yaşadıkları maceraları anlatan filmin yönetmenliğini Vedat Uyar üstleniyor. Başrollerini Okan Çabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran’ın paylaştığı Üçlü Pürüz’de Hakan Altıner ve Selim Erdoğan da yer alıyor.

Uçuş 811, 2 milyon dolar değerinde olan bir taşı ABD’de yapılacak bir müzayedeye götürmekle görevli olan Azra ve Cengiz’in hayatlarının bindikleri 811 numaralı uçakta şüpheli bir ölümün meydana gelmesiyle nasıl değiştiğini anlatmaktadır. Filmin yönetmen koltuğunda Hakan Kerim Karademir otururken başrolleri Burcu Kara, Emre Karayel ve Yosi Mizrahi paylaşıyor.

Arabeskin unutulmayan kadın seslerinden, Acıların Kadını Bergen olarak bilinen Belgin'in, içindeki müzik aşkı sayesinde hayatındaki tüm zorluklara rağmen ayakta kalma mücadelesini anlatan filmde Bergen’i Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in üslendiği filmin yıldız kadrosunda Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran yer alıyor.



Prime Video, Gora, Nerdesin Firuze, Aile Arasında, İstanbul Kırmızısı, Hedefim Sensin, Kelebeğin Rüyası, Vizontele Tuuba gibi çok sevilen lokal yapımlarla birlikte Bandırma Füze Kulübü, 49, Dilberay gibi güncel Türk yapımı film ve dizi içeriklerine her ay yenilerini ekleyerek izleyicilere sunmaya devam etmektedir.

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