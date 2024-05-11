Prens Erkan'dan kıpır kıpır bir şarkı 

Sözleri Baki Kılıç ve Erkan Serce'ye müziği Baki Kılıç'a ait olan "Kız Meryem Meryem"in aranjesi Tamer Özkan'a ait.

Fatih Aslan yönetmenliğinde çekilen klip adeta bir görsel şölen sunuyor. Ünlü dansçılar Sofya Dandelion, Alina Muzdybayeva, Şahan Tan Serçe ve Kaan Kaymak'ın danslarıyla hayran bıraktığı, hareketli melodisiyle 7'den 70'e herkesin diline pelesenk olacak "Kız Meryem Meryem" 25 Saat Müzik etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı.

ERKAN SERÇE'NİN BAŞARI DOLU HİKAYESİ

Küçük yaşlarda söz ve müzikle tanışan Prens Erkan Serçe, sahne performansları ve televizyon programlarıyla adından söz ettirdi. Başarısını Uluslararası ödüllerle taçlandırılan sanatçı, Avrupa ve Türkiye'de yoğun bir sahne temposuyla müzik kariyerine devam ediyor. Aynı zamanda sahne kıyafetlerinin tasarımlarıyla moda dünyasında da iz bırakıyor.

ZİRVEYE ÇIKACAK

Şarkı, yaz aylarına damga vurmaya hazırlanırken, yüksek enerjisiyle de zirveye çıkmayı hedefliyor.

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