‘Prens’ dizisi Blutv’de yayına girdi

Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV, tarihi dizilere komedi dolu yeni bir yorum getiren yeni dizisi ‘Prens’ yayına girdi. Bongomia Hükümdarlığı’nın ciddiye alınmayan veliahtı, ailesinin isim verme zahmetine bile girmediği ortanca kardeş ‘Prens’, krallığın dengelerini değiştirecek.

MGX Studio ve MGX Film tarafından Müşvik Guluzade yapımcılığında hayata geçen ‘Prens’ dizisinin yönetmenliğini Bülent İşbilen üstlenirken senaryosu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan imzası taşıyor. Yerli yapımlar arasında uzun yıllardır ekrana gelmeyen bir tarihi komediyle izleyici karşısına çıkacak ‘Prens’ kahkahalara sebep olacak.

İŞTE BONGOMİA’NIN KARAKTELERİ



Prens (Giray Altınok): Ailesinin isim verme zahmetine bile girmediği, herkesin sadece “Prens” diyerek geçtiği ortanca kardeşin hikayesi tarihi dizilere bakış açını değiştirecek ve çok eğlendirecek.

Kral Thun (Hüseyin Avni Danyal): Bongom Beyliği ve Bongom Hanedanı’nın kurucusu, komutanı ve ilk kralı. Güçlü ve kararlı duruşu, başarı getirse de gözü karalığı herkesi tedirgin etmektedir.

Kraliçe Sion (Ceyda Düvenci): Bongomia Krallığının ilk kralı ve komutanı olan Thun’un eşi. Entrikalarla dolu hayatı, zekası, cesareti, ihtirası ve cazibesi ile ün salmış olan kraliçedir.

Prenses Hasharia (Derya Pınar Ak): Thun ve Sion çiftinin tek kız çocuğu. Hayatı boyunca yenilikçi ve özgür fikirli karakteriyle toplumuna örnek olması gereken bir kişilikken hiç kimse tarafından fark edilmemiştir.

Kalesh (Serdar Orçin): Bongomia Krallığının ilk veziridir. Kral Thun’un tek kardeşidir. Güçlü hitabeti ve manipülasyon yeteneğiyle bilinir. Yaşadığı aşk krallığın kaderiyle oynamasına bile neden olacaktır.

Anarkhia (Aslı Tandoğan): Sözünden çıkmayan kocasını Thenio üzerinden planlarını işler ve istediği kraliçelik unvanına kavuşur. Bir türlü çocuk sahibi olamaması kayınvalidesi Kraliçe Sion ile karşı karşıya gelmesine yol açacaktır.

Thenio (Çağdaş Onur Öztürk): Gerçek bir savaşçı, güçlü bir komutandır. Babasının etkisi altında büyümüştür fakat ayrıldıkları nokta eşi Anarkhia’ya bağlılığıdır. “Adsız Prens” ile aralarında bir sorun olmamasına rağmen çevrenin etkisinde kalmaktadır.

Larousse (Yılmaz Gruda): Bongom bilim, din, kanun adamı. “Kadim Kitap” kitabındaki deneyim ve kurallarını halka aktarmış, insanları tedavi etmiş ve yol göstermiştir. Bu sayede krallığın bilgesi konumuna gelmiştir.

Orion (Onur Özaydın): Hayvancılıkla uğraşan bir ailenin çocuğudur. Bir gün ailesini katledilmiş şekilde bulmuştur. Tam o sırada Thun tarafından fark edilip, ordusuna katılmıştır. Kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır.

Larg (Bahadır Vatanoğlu): Bütün ailesinin sorumluluğunu omuzlarında taşımaktadır. Thun ile karşılaşması sonucu orduya dahil olur. Tüm mücadelesini göstermeye hazırdır.

Türkiye’nin ilk yerleşik ‘Virtual Production’ stüdyosunda sanal prodüksiyon teknolojisiyle çekilen eğlenceli tarihi komedi dizisinin kadrosunda Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Canberk Gültekin, Burak Topaloğlu, Serdar Orçin, Aslı Tandoğan, Bahadır Vatanoğlu, Yılmaz Gruda, Onur Özaydın ve Hüseyin Avni Danyal yer alıyor.

‘Prens’ bugün itibariyle tüm bölümleriyle Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV’de yayına girdi.











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