Popstar Mehtap’tan Yıldız Tilbe'ye ağır sözler

Yarışma sürecinden bahseden Mehtap, Yıldız Tilbe için açtı ağzını yumdu gözünü.

YILDIZ TİLBE’DEN NEFRET EDİYORUM

Yakın zamanda kedilerini kaybeden başarılı şarkıcı Mehtap onları çok özlediğini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. Sokak hayvanları için uyutulsun açıklaması yapan Yıldız Tilbe için “Ne sanatına ne kendisine ne şarkılarına ne kişiliğine saygım var. Benim için hiç bireydir. Yıldız Tilbe sen hayvanlar uyutulsun kelimesini nasıl söylersin, neden bu düşmanlık, onu örnek alıp bir sürü hayvan zehirleyen insanlar var. Benim sahnede en katı kuralımdır, Yıldız Tilbe şarkısı okumam, vokalistime söyledim repertuarından çıkar bu kişinin şarkılarının sahnemde okunmasını istemiyorum burada patron benim. Dişlerini paylaştığı fotoğrafı gördüm bu kadının içi dışına yansımış dedim yüzünde nur yok iğrendim” sözlerini kullandı.

YARIŞMAYI BIRAKIP GİTMEYİ ÇOK DÜŞÜNDÜM

Popstar alaturka yarışması ile tanınan sivri dilli şarkıcı Mehtap yarışma dönemi ile ilgili de konuştu. Bir çok kez yarışmayı bırakıp gitmek istediğini söyleyen Mehtap “ çok ağır eleştiriler aldım’ kavgacı mehtap diye adım çıktı. Sahne arkasında ayrı kavga, sahne önünde jüri ile ayrı kavga. Bırakıp gitmeyi çok istedim ama sevenlerim için bırakamadım” şeklinde konuştu.

BÜLENT ERSOYUN AYAKLARINA MASAJ YAPTIM

Yarışma süresince en büyük desteği Armağan Çağlayan dan aldığını söyleyen Popstar Mehtap, sonrasında Bülent Ersoy’un da kendisini desteklediğini ve en sinirli anında bile Bülent Ersoy’u sakinleştiren kişinin kendisi olduğunu söyledi.Bülent Ersoy ile anısını’da anlatan Mehtap “ bir gün kulisine gittim, yalnız başına oturuyordu, onda kendimi gördüm ayaklarına masaj yaptım sinirli olduğunda beni görünce sakinleşir onunla farklı bir ilişkimiz var” şeklinde konuştu.





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