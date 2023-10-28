  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Pop müziğin nabzı Boğaz’da Berkay’la attı

Türk pop müziğin başarılı ismi Berkay, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde önceki akşam binlerce müzikseveri ağırladı.

Pop müziğin nabzı Boğaz’da Berkay’la attı

Sezonun son açıkhava konserini Kuruçeşme’de veren ünlü popçu, boğazın muhteşem atmosferinde özenle hazırladığı repertuvarı, orkestrası ve dansçılarıyla sevenlerine unutamayacakları bir gece armağan etti.
Pop müziğin nabzı Boğaz’da Berkay’la attı
 
Müzik listelerini alt üst eden “İnanırım” parçasıyla hayranlarına “Merhaba” diyen Berkay, 2,5 saat süren sahnesiyle coşkuyu doruklara taşıdı. “Gel Gel”, “Ömrümün Geri Kalanı”, “Ele İnat” slowlarıyla romantizm rüzgarları estiren ünlü popçu, “Yaz”, “İki Hece” gibi hareketli şarkılarıyla da eğlencenin fitilini ateşledi.

Pop müziğin nabzı Boğaz’da Berkay’la attı

 Sahne enerjisi ve performansıyla kendisini izlemeye gelen hayranlarını coşturan Berkay'a dinleyiciler de gece boyunca eşlik etti. Geçmişten bugüne en sevilen parçalarını bir konsere sığdıran Berkay, farklı sanatçılarında şarkılarına yer verdiği geniş repertuarı ile unutulmayacak bir müzik şölenine daha imza attı.

Yıldız Tilbe’den “Dayan Yüreğim” dedi. Barış Manço’dan “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa” ile coşturdu.Muhteşem konserin finalinde oyun havalarına yer veren ünlü sanatçı, eğlenceyi ikiye katladı. Paraf Kuruçeşme Açıkhava’yı dolduran müzikseverlerin halay çekerek Berkay’a ve dansçılarına eşlik etmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Son olarak 'Veda Mektubu'nda yer alan Selim Bayraktar dizi süreleri için flaş açıklamalarda bulundu!
  Magazin

Son olarak 'Veda Mektubu'nda yer alan Selim Bayraktar dizi süreleri için flaş açıklamalarda bulundu!

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufuk'un son hali şok etti!
  Magazin

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufuk'un son hali şok etti!

Can Tanrıyar ilk önce Muhammet Yakut'u satmış Sacit Aslan açıkladı
  Gündem

Can Tanrıyar ilk önce Muhammet Yakut'u satmış Sacit Aslan açıkladı

Songül Öden'e görevlilerden X-Ray uyarısı
  Magazin

Songül Öden'e görevlilerden X-Ray uyarısı

Zeynep Beşerler eşi Emir İçgören ile boşanma iddialarına bakın ne dedi?
  Magazin

Zeynep Beşerler eşi Emir İçgören ile boşanma iddialarına bakın ne dedi?

Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz doğum günü! Ünlü isimler doğum gününe akın etti!
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz doğum günü! Ünlü isimler doğum gününe akın etti!