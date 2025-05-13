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Podyuma çıkan Ahu Yağtu'ya sürpriz konuk!

Podyuma çıkan Ahu Yağtu'ya sürpriz konuk! İşte detaylar...

Podyuma çıkan Ahu Yağtu'ya sürpriz konuk!

Modellik ve oyunculukta kalitesini ortaya koyan Ahu Yağtu, düzenlenen defilede baş manken olarak podyuma çıktı.

 Podyuma çıkan Ahu Yağtu'ya sürpriz konuk!

Ahu Yağtu, Four Seasons Otel’de düzenlenen Hakan Yıldırım defilesinde baş manken oldu.

 Podyuma çıkan Ahu Yağtu'ya sürpriz konuk!

Modellerin birbirinden güzel tasarımları sahne şovlarıyla taşıdığı gecede Ahu Yağtu, baş manken olarak taşıdığı imza tasarımla podyumun sürpriz tek ünlü ismi oldu. Kariyerinin 32. yılında olan Yağtu, Hakan Yıldırım’ın imza tasarımını Sezen Aksu’nun Dansöz Dünya şarkısı eşliğinde taşıdığı anlarda podyumdaki duruşuyla izleyenleri büyüledi. Prova ve hazırlıkların 7 saat sürdüğü görkemli gecede Ahu Yağtu’yu izlemeye gelenler arasında oğlu Kemal Yılmaz’da vardı.

 Podyuma çıkan Ahu Yağtu'ya sürpriz konuk!

Annesi sahnedeyken Kemal’in hayran bakışları gözlerden kaçmadı. Kenan Doğulu-Beren Saat, Serenay Sarıkaya, Nebahat Çehre, Dilan Çiçek Deniz, Ece Sükan gibi ünlü isimlerin izlediği defilede podyumdaki enerjisiyle göz kamaştıran Yağtu’ya övgüler yağdı.

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