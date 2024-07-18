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Piyasalar durgun ama açılacağını umut ediyorum

AFR GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Dede Osman İletmiş, piyasada devam eden durgunluklar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Piyasalar durgun ama açılacağını umut ediyorum

Başkan Dede Osman İletmiş, “Son zamanlarda işlerin beklenenden daha yavaş ilerlediğini ve piyasada belirgin bir durgunluk yaşandığını ama açılacağını umut ediyorum” dedi.

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