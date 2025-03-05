  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

‘Piyasa’ dizisine intihal davası!

"Rüzgargülü" ve "Zevcat" filmlerinin yönetmeni Meryem Beyza Er, Pastel Film imzalı Piyasa dizisine intihal davası açtı. Er, dizinin senaryosunun, Emine Şenlikoğlu’nun İmamın Manken Kızı adlı romanından uyarladığı ve senarist Mert Selek’e sunduğu projeyle büyük benzerlik taşıdığını iddia etti.

‘Piyasa’ dizisine intihal davası!

Hazırlık aşamasında olduğu projesiyle Piyasa dizisi arasında çarpıcı benzerlikler fark ettiğini belirten Er, konuyu yargıya taşıdığını açıkladı. “Başörtüsü meselesinin anlatılması çok kıymetli. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum ancak burada yanlış bir şekilde ele alınıyor. Tesettür bir reyting malzemesi haline geldi, bu durum beni çok üzüyor. Başörtülü kadınları piyasa malzemesi olarak göremezsiniz. Mesele sadece projemin çalınması değil, hedeflerimin çalınıp çarpıtılmasıdır,” diyerek tepkisini dile getirdi.

‘Piyasa’ dizisine intihal davası!

Er, İmamın Manken Kızı ile Piyasa dizisi arasında 10 temel benzerlik tespit ettiğini, ana temadan karakter dinamiklerine kadar birçok unsurun örtüştüğünü söyledi. Her iki yapımda da muhafazakâr bir genç kızın şöhret dünyasına istemeden adım atması, şöhrete itilme biçimleri, hidayet teması ve ilk bölümdeki çarpıcı sahnelerin birebir benzemesi dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

‘Piyasa’ dizisine intihal davası!

Başarılı yönetmen, en büyük farkın Piyasa dizisinde imam karakterinin yer almaması ve ana karakterin manken yerine oyuncu olarak kurgulanması olduğunu belirtti. Ancak bunun dışında hikâyenin neredeyse birebir benzerlik taşıdığını vurguladı.

‘Piyasa’ dizisine intihal davası!

RTÜK’ün bu benzerlikleri detaylı şekilde incelemesini ve yapımcı kuruluşlardan resmi bir açıklama talep etmesini isteyen Er, hukuki sürecin başladığını ve intihal iddialarının yargı süreciyle netleşmesini beklediğini ifade etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Özcan Deniz, ailesini tamamen sildi! Şarkıcıdan çarpıcı açıklama!
  Magazin

Özcan Deniz, ailesini tamamen sildi! Şarkıcıdan çarpıcı açıklama!

Esteworld’den Dünya Kadınlar Günü’ne özel etkinlik: Yaşlanmadan Yaş Almak
  Cemiyet

Esteworld’den Dünya Kadınlar Günü’ne özel etkinlik: Yaşlanmadan Yaş Almak

Bayram tatilinde rotanız Alaçatı ise Bambu Alaçatı’nın bohem ruhu sizi bekliyor
  Mekan

Bayram tatilinde rotanız Alaçatı ise Bambu Alaçatı’nın bohem ruhu sizi bekliyor

Wilma Elles müzayedede tablo satın aldı
  Magazin

Wilma Elles müzayedede tablo satın aldı

Demet Sağıroğlu'ndan yıllar sonra gelen Kayahan anısı!
  Magazin

Demet Sağıroğlu'ndan yıllar sonra gelen Kayahan anısı!

Cenk Torun ve Mahassine Merabet'in yasak aşk iddialarına ikilinin set arkadaşı Züleyha Hamza ile Arya Çevik'ten şok itiraflar!
  Magazin

Cenk Torun ve Mahassine Merabet'in yasak aşk iddialarına ikilinin set arkadaşı Züleyha Hamza ile Arya Çevik'ten şok itiraflar!