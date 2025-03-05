‘Piyasa’ dizisine intihal davası!

Hazırlık aşamasında olduğu projesiyle Piyasa dizisi arasında çarpıcı benzerlikler fark ettiğini belirten Er, konuyu yargıya taşıdığını açıkladı. “Başörtüsü meselesinin anlatılması çok kıymetli. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum ancak burada yanlış bir şekilde ele alınıyor. Tesettür bir reyting malzemesi haline geldi, bu durum beni çok üzüyor. Başörtülü kadınları piyasa malzemesi olarak göremezsiniz. Mesele sadece projemin çalınması değil, hedeflerimin çalınıp çarpıtılmasıdır,” diyerek tepkisini dile getirdi.

Er, İmamın Manken Kızı ile Piyasa dizisi arasında 10 temel benzerlik tespit ettiğini, ana temadan karakter dinamiklerine kadar birçok unsurun örtüştüğünü söyledi. Her iki yapımda da muhafazakâr bir genç kızın şöhret dünyasına istemeden adım atması, şöhrete itilme biçimleri, hidayet teması ve ilk bölümdeki çarpıcı sahnelerin birebir benzemesi dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Başarılı yönetmen, en büyük farkın Piyasa dizisinde imam karakterinin yer almaması ve ana karakterin manken yerine oyuncu olarak kurgulanması olduğunu belirtti. Ancak bunun dışında hikâyenin neredeyse birebir benzerlik taşıdığını vurguladı.

RTÜK’ün bu benzerlikleri detaylı şekilde incelemesini ve yapımcı kuruluşlardan resmi bir açıklama talep etmesini isteyen Er, hukuki sürecin başladığını ve intihal iddialarının yargı süreciyle netleşmesini beklediğini ifade etti.

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