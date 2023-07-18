PINSKY Beach Lounge & Restaurant dünyanın dört bir yanından gelen tatilcilerin gözdesi olan Bodrum’da yer alırken; sunduğu sofistike konfor, kaliteli müzik, Dünya mutfağından seçki lezzetler ve eşsiz hizmetiyle sezona hızlı bir giriş yaptı.

Rusya’nın yeme içme sektöründeki öncülerinden Anton Pinskiy’nin bilgi birikimini, Can Avcı’nın girişimci ruhuyla buluşturan PINSKY, “özenilmiş̧ salaşlık” konsepti ile misafirlerini karşılıyor. ‘Türkiye’nin Rivierası’ olarak bilinen Bodrum’u; Asia ve Akdeniz mutfağının lezzet anlayışı ile yeniden deneyimleyecek olan PINSKY misafirlerini yaz boyunca sürprizlerle dolu bir program bekliyor.

Torba’nın en güzel koylarından birinde konumlanan PINSKY ziyaretçilerine güneşin doğumundan batımına mükemmel bir yaz günü vaat ediyor. Tüm sezon boyunca, eğlencenin ve müziğin ön planda olduğu PINSKY yerli ve yabancı DJ performanslarına ev sahipliği yapacak.

Akdeniz ve Asia mutfağından oluşan iddialı menüsü ile misafirlerine gastronomik bir deneyim sunan PINSKY; kuşkonmazlı avokado ezmeli somonu, patates ve parmesanlı ıstakozu ve “Pinsky Özel Rulosu” olarak bilinen çilekli sushisi ile deniz gastronomisine iddialı bir imza atıyor. Moskova’da eğitim almış mixologistleri ile farklı tatları bir araya getirerek sürpriz lezzetler ortaya çıkaran PINSKY’nin; tütsülenmiş̧ viski, karamel, biberiye ve altın tozundan oluşan “Bodrum” isimli imza kokteyli ise bu sürprizlerin en iddialısı olarak misafirlerini bekliyor.

Ege ruhundan beslenen PINSKY Beach Lounge & Restaurant rahat ve şık havası ile misafirlerini ayrıcalıklı hissettiriyor. Her gün 10.00 - 00.00 saatleri arasında; Vogue Hotel Supreme Bodrum içindeki özel plajında tüm günü geçirmek için ideal bir adres yaratıyor.

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