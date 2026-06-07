  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Pinhani'den yaz konseri

Pinhani'den yaz konseri

Pinhani'den yaz konseri

Pinhani, "Yaza Merhaba" konseriyle izleyici karşısına çıktı. Grup, Palladium Ataşehir'de fenomen şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir yaz akşamı sundu.

 Pinhani'den yaz konseri

Binlerce kişinin katıldığı ücretsiz konserde Pinhani, yazın sıcağında kendilerini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür etti.

 Pinhani'den yaz konseri

Grubun vokalisti Sinan Kaynakçı, "Unkapanı'nda, babamın deposunda çalıyorduk.

 Pinhani'den yaz konseri

Grup arkadaşım o dönem Ataşehir'de oturuyordu. O zamanlar ulaşım çok zordu; Ataşehir'i bulmak bile kolay değildi. Buraya geldiğimde tabii ki Palladium yoktu, çevrede neredeyse hiçbir şey bulunmuyordu. O yıllarla kıyasladığımda, bugün Ataşehir'de sahne almak benim için mutluluk verici" dedi.

 Pinhani'den yaz konseri

Bir itirafta bulunan Kaynakçı, "Akıllı telefon kullanmıyorum. Elimden geldiğince internetsiz ortamlarda bulunuyorum. Şarkılarımı genellikle uzun otobüs yolculuklarında, kalem ve kâğıtla yazıyorum. Hatta 'Dünyadan Uzak' şarkısını da bir otobüs yolculuğunda yazmıştım. Şehir dışında yaşıyorum ve mümkün olduğunca yalnız kalmayı tercih ediyorum. İzmir veya Ankara’da sahne aldığım zamanlarda ise orkestram İstanbul'dan geliyor" diye konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Max Korzh’tan rekor gibi konser
  Magazin

Max Korzh’tan rekor gibi konser

Danla Bilic’in sırrı ortaya çıktı
  Magazin

Danla Bilic’in sırrı ortaya çıktı

Bülent Ersoy milyonluk saatiyle dikkat çekti
  Magazin

Bülent Ersoy milyonluk saatiyle dikkat çekti

Halil Ergün: Artık Yeşilçam rüzgarı esmiyor
  Magazin

Halil Ergün: Artık Yeşilçam rüzgarı esmiyor

Buray genç kalmanın sırrını açıkladı!
  Magazin

Buray genç kalmanın sırrını açıkladı!

Gupse Özay, Gupi ile minik hayranlarıyla buluştu
  Magazin

Gupse Özay, Gupi ile minik hayranlarıyla buluştu