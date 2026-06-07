 Pinhani'den yaz konseri

Pinhani, "Yaza Merhaba" konseriyle izleyici karşısına çıktı. Grup, Palladium Ataşehir'de fenomen şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir yaz akşamı sundu.

Binlerce kişinin katıldığı ücretsiz konserde Pinhani, yazın sıcağında kendilerini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür etti.

Grubun vokalisti Sinan Kaynakçı, "Unkapanı'nda, babamın deposunda çalıyorduk.

Grup arkadaşım o dönem Ataşehir'de oturuyordu. O zamanlar ulaşım çok zordu; Ataşehir'i bulmak bile kolay değildi. Buraya geldiğimde tabii ki Palladium yoktu, çevrede neredeyse hiçbir şey bulunmuyordu. O yıllarla kıyasladığımda, bugün Ataşehir'de sahne almak benim için mutluluk verici" dedi.

Bir itirafta bulunan Kaynakçı, "Akıllı telefon kullanmıyorum. Elimden geldiğince internetsiz ortamlarda bulunuyorum. Şarkılarımı genellikle uzun otobüs yolculuklarında, kalem ve kâğıtla yazıyorum. Hatta 'Dünyadan Uzak' şarkısını da bir otobüs yolculuğunda yazmıştım. Şehir dışında yaşıyorum ve mümkün olduğunca yalnız kalmayı tercih ediyorum. İzmir veya Ankara’da sahne aldığım zamanlarda ise orkestram İstanbul'dan geliyor" diye konuştu.

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