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Pınar Yıldız'dan yeni şarkı

Ünlü şarkıcı Pınar Yıldız'dan yeni şarkı. İşte detaylar...

Pınar Yıldız'dan yeni şarkı

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı şan bölümü mezunu olan güzel şarkıcı Pınar Yıldız, 3 yıl Amerika'da sahne aldıktan sonra Türkiye'ye döndü.

 Pınar Yıldız'dan yeni şarkı

Sahne ve single çalışmalarına aralıksız olarak devam eden Pınar Yıldız önceki gün sözleri Sibel Algan'a, müziği Stephan Saban'a ait,

 Pınar Yıldız'dan yeni şarkı

aranjesini Sakiler (Serkan Balkan) ın üstlendiği "Tamam Pampa" adlı rengarenk kıpır kıpır bir yaz şarkısı yayınlandı.

 Pınar Yıldız'dan yeni şarkı

Aynı zamanda müzik öğretmeni olan Pınar Yıldız aynı zamanda bir iyilik elçisi.

 Pınar Yıldız'dan yeni şarkı

Öğrencileri ve müzisyen arkadaşlarıyla birlikte, gönüllü olarak huzurevleri ve çocuk esirgeme kurumunda konserler veren Pınar Yıldız'ın hayalide,

 Pınar Yıldız'dan yeni şarkı

Yıldız Tatil Köyü adında yaşlı ve hayvan bakım evi inşa etmek.

 

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