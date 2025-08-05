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Pınar Yıldız attan düştü denize atladı!

Pınar Yıldız attan düştü denize atladı! İşte detaylar...

Pınar Yıldız attan düştü denize atladı!

Şarkıcı Pınar Yıldız, geçtiğimiz ay Artvin’de “Cansın” adlı yeni şarkısına klip çekmişti.

 Pınar Yıldız attan düştü denize atladı!


Çekimler sırasında attan düşerek kısa süreli hafıza kaybı yaşayan Yıldız, klibin kalan sahnelerini İstanbul’da tamamlamıştı.

 

Pınar Yıldız attan düştü denize atladı!
Yoğun geçen bu sürecin ardından Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach’te annesiyle birlikte dinlenmeye çekilen genç şarkıcı, plajda objektiflere fit görünümüyle takıldı.

 Pınar Yıldız attan düştü denize atladı!


Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Pınar Yıldız, “Çok yorulduk, annemle birlikte böyle bir plan yaptık. Küçük bir anne-kız kaçamağı oldu” dedi.

 Pınar Yıldız attan düştü denize atladı!

“Cansın” şarkısından gelen güzel tepkilerden memnun olduğunu belirten Yıldız, klip için 1600 kilometre yol kat ederek Artvin’e gittiklerini ve kazayı şu sözlerle anlattı: “Atlı bir sahnede düştüm. 15 dakika daha çekim yapmışız ama o kısmı hiç hatırlamıyorum. Kısa süreli hafıza kaybı yaşadım, başımı taşa çarpmış olabilirim. Pınar Yıldız, Sanat uğruna yaşadığı bu zorlu deneyimi, “Sanat için her şey mübah” diyerek noktaladı.

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