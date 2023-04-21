Pınar Soykan köpeğinin aylık masrafı açıkladı!

Şarkıcı Pınar Soykan, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

'Kızım' adını verdiği köpeğiyle görüntülenen şarkıcı, "Bakımı bir bebek gibi... Bebek nasılsa aynı... Bir tek konuşmuyorum yoksa aynı... Kuaföre gidiyoruz, iğne oluyor ve ilaç alıyor. Dediğim gibi insan gibi" diye konuştu.

Soykan, "Masrafı pahalı mı?" sorusuna, "Çok masraflı... Rahatsızlandığı zaman veterinerden bin ya da iki bin TL'den aşağıya çıkamıyoruz. Kuaföre 650 ya da 750 TL gidiyor. Kuaföre ayda bir yada iki ayda bir gidiyoruz" yanıtını verdi.



Şarkıcı, deprem bölgesindeki çocuklar için alışveriş yaptığını da söyledi.

Soykan'ın köpeğinin Toy Podel cinsi olduğu öğrenildi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.