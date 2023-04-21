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Pınar Soykan köpeğinin aylık masrafı açıkladı!

Ünlü şarkıcı Pınar Soykan, Toy Podel cinsi 'Kızım' adını verdiği köpeğiyle görüntülendi. Ünlü şarkıcı, köpeğinin aylık masrafını açıkladı. İşte detaylar...

Pınar Soykan köpeğinin aylık masrafı açıkladı!

 

Şarkıcı Pınar Soykan, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Pınar Soykan köpeğinin aylık masrafı açıkladı!

'Kızım' adını verdiği köpeğiyle görüntülenen şarkıcı, "Bakımı bir bebek gibi... Bebek nasılsa aynı... Bir tek konuşmuyorum yoksa aynı... Kuaföre gidiyoruz, iğne oluyor ve ilaç alıyor. Dediğim gibi insan gibi" diye konuştu.

Pınar Soykan köpeğinin aylık masrafı açıkladı!

Soykan, "Masrafı pahalı mı?" sorusuna, "Çok masraflı... Rahatsızlandığı zaman veterinerden bin ya da iki bin TL'den aşağıya çıkamıyoruz. Kuaföre 650 ya da 750 TL gidiyor. Kuaföre ayda bir yada iki ayda bir gidiyoruz" yanıtını verdi.

Pınar Soykan köpeğinin aylık masrafı açıkladı!
Şarkıcı, deprem bölgesindeki çocuklar için alışveriş yaptığını da söyledi.

Pınar Soykan köpeğinin aylık masrafı açıkladı!

Soykan'ın köpeğinin Toy Podel cinsi olduğu öğrenildi.

 

Pınar Soykan köpeğinin aylık masrafı açıkladı!

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