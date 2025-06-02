 Pınar Soykan’dan sürpriz yaz hiti

Pop müziğin sevilen ismi Pınar Soykan, yaz sezonuna damga vuracak yepyeni şarkısı Tıpış Tıpış ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Ancak bu projeyi diğerlerinden ayıran çok özel bir detay var: Türk pop müziğinin efsane ismi Yıldız Tilbe, şarkının sözlerini Pınar Soykan’a hediye etti!

YILDIZ TİLBE’DEN ANLAMLI HEDİYE VE VOKAL DESTEĞİ

Sözleri Yıldız Tilbe, bestesi Sefer Osmanov, aranjesi ise başarılı aranjör Osman Kaya imzası taşıyan Tıpış Tıpış, sadece bir şarkı değil, aynı zamanda duygusal derinliği yüksek bir iş birliği.



Yıldız Tilbe, söz yazarı olarak verdiği katkının ötesine geçerek, şarkıya vokal performansıyla da eşlik etti. Tilbe’nin karakteristik sesi ve güçlü yorumu, Pınar Soykan’ın etkileyici vokaliyle birleşerek parçayı çok daha özel ve unutulmaz kılıyor.

Pınar Soykan, güçlü sesi ve duygusal yorumu ile Tıpış Tıpış'ta müzik kariyerine yeni bir imza atarken, Yıldız Tilbe’nin katkısıyla bu proje şimdiden yazın en iddialı iş birliği olarak gösteriliyor. Hem geleneksel hem dijital dinleyicilere hitap eden bu özel şarkı, 2025 yazına damga vurmaya aday!

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