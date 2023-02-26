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Pınar Sabancı: Psikososyal Destek Gerek

Sosyetik isim Pınar Sabancı, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) iş birliğiyle deprem bölgesine giderek, depremzedeler ve çocuklara moral verdi.

Pınar Sabancı: Psikososyal Destek Gerek

Pınar Sabancı, deprem bölgesine gitti. Sosyetik isim depremzedelere moral verdi.
Pınar Sabancı: Psikososyal Destek Gerek
Çocuklarla fotoğraf paylaşan Sabancı, "Acı, hüzün, umut, neşe... Bir tarafta cenaze, bir tarafta düğün... Duyguların birbirine karıştığı, kederle neşenin dayanışmayla harmanlandığı bir coğrafya burası... İlk önce herkes için aciliyetle sıcak bir yuva, yeterli gıda, hijyen ve çocuklar için gerekli eğitim şartları sağlanmalı. Sonra hemen psikososyal destek gerek. Onların bizim desteğimize ihtiyaçları var. Geleceğe yeniden umutla bakacağız ama asla unutmayacağız" dedi.
Pınar Sabancı: Psikososyal Destek Gerek

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