Pınar Sabancı: Psikososyal Destek Gerek

Pınar Sabancı, deprem bölgesine gitti. Sosyetik isim depremzedelere moral verdi.

Çocuklarla fotoğraf paylaşan Sabancı, "Acı, hüzün, umut, neşe... Bir tarafta cenaze, bir tarafta düğün... Duyguların birbirine karıştığı, kederle neşenin dayanışmayla harmanlandığı bir coğrafya burası... İlk önce herkes için aciliyetle sıcak bir yuva, yeterli gıda, hijyen ve çocuklar için gerekli eğitim şartları sağlanmalı. Sonra hemen psikososyal destek gerek. Onların bizim desteğimize ihtiyaçları var. Geleceğe yeniden umutla bakacağız ama asla unutmayacağız" dedi.

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