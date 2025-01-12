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Pınar Güsar, Terzi İstanbul’da sahne aldı

Pınar Güsar önceki gece Terzi İstanbul’da sahne aldı.

Pınar Güsar, Terzi İstanbul’da sahne aldı

Sanatçı geniş repertuarı ile kendini dinlemeye gelen konuklarına güzel bir sahne yaşattı. Güsar sahne kıyafeti ile de beğeni topladı.

 

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