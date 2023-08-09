Pınar Güsar'ın yeni klibini 35 kişilik ekip çekti

Şarkıcı Pınar Güsar yeni Single'ı olan söz müzik Cumhur Ciğci ve İsmet Taş Çeşme'ye ait olan Sana Dair adlı şarkısının klibini çekti.

Klip için iki ayrı mekan kullanılırken önce stüdyo da sonra da dış mekan olarak Göktürk’de çekildi. Çekim yaklaşık otuz saat sürerken bu özenli klip için ekipte 35 kişi çalıştı. Klip önümüzdeki günlerde tüm televizyonlarda ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.

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