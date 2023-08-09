  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Pınar Güsar'ın yeni klibini 35 kişilik ekip çekti

Pınar Güsar'ın yeni klibini 35 kişilik ekip çekti. İşte detaylar...

Pınar Güsar'ın yeni klibini 35 kişilik ekip çekti

 

Şarkıcı Pınar Güsar yeni Single'ı olan söz müzik Cumhur Ciğci ve İsmet Taş Çeşme'ye ait olan Sana Dair adlı şarkısının klibini çekti.

Pınar Güsar'ın yeni klibini 35 kişilik ekip çekti

Klip için iki ayrı mekan kullanılırken önce stüdyo da sonra da dış mekan olarak Göktürk’de çekildi. Çekim yaklaşık otuz saat sürerken bu özenli klip için ekipte 35 kişi çalıştı. Klip önümüzdeki günlerde tüm televizyonlarda ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Erkin Koray'ın cenaze bilgileri belli oldu
  Magazin

Erkin Koray'ın cenaze bilgileri belli oldu

Ünlü oyuncu Elçin Sangu bikinili poz verdi
  Magazin

Ünlü oyuncu Elçin Sangu bikinili poz verdi

Mehmet Aslantuğ'un boşanma sonrası şaşırtan değişimi!
  Magazin

Mehmet Aslantuğ'un boşanma sonrası şaşırtan değişimi!

Ezra’dan iddialı çıkış
  Magazin

Ezra’dan iddialı çıkış

Neslihan Demir sessiz sedasız Kamil Güler ile boşanmış!
  Magazin

Neslihan Demir sessiz sedasız Kamil Güler ile boşanmış!

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç gelen sinema projelerini kabul etmediğini açıkladı! İşte sebebi...
  Magazin

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç gelen sinema projelerini kabul etmediğini açıkladı! İşte sebebi...