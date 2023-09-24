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Pınar Eliçe yılanlı kostümle sahnelere döndü

Pınar Eliçe yılanlı kostümle sahnelere döndü. İşte detaylar....

Pınar Eliçe yılanlı kostümle sahnelere döndü

Ünlü sanatçı Pınar Eliçe, uzun bir aradan sonra İstanbul Gızz Sahne'de sevenleriyle buluştu. Mekanı tıka basa dolduran Pınar Eliçe hayranları sanatçıyı adeta şampanya yağmuruna tuttu.

Pınar Eliçe yılanlı kostümle sahnelere döndü
Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Eliçe, Tolga Çam imzalı gögüs ve bel dekolteli yılan figürlü kostümüyle hem göze hem de kulaklara hitap etti. Sahnelere yeni gelmediğini yenilenip geldiğini belirten Pınar Eliçe, "İstanbul'da ilk sahnem o yüzden herşey mükemmel olsun istedim. Yılanlı kostümüm de düşmanlarıma bir mesajdı. Sahnelere yeni gelmedim yenilenip geldim" diye konuştu...

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