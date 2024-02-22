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Pınar Eliçe sahnede fırtınalar estirdi

Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe sahnede fırtınalar estirdi. İşte detaylar...

Pınar Eliçe sahnede fırtınalar estirdi

Uzun bir süre sonra sahnelere dönen şarkıcı assolist Pınar Eliçe, konserden konsere koşuyor.

 Pınar Eliçe sahnede fırtınalar estirdi

Elazığ'da verdiği konserden sonra ayağının tozuyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde organizatör Nedim Aka tarafından organize edilen konserde Pınar Eliçe, yaklaşık 650 kişiye
unutulmaz bir gece yaşattı.

Pınar Eliçe sahnede fırtınalar estirdi
Derin yırtmaçlı beyaz elbisesiyle göz kamaştıran Eliçe, "Muhteşem bir konsere daha imza attık. Halk konserlerini çok özlemişim, bundan sonra daha sık halk konserleri vereceğim. Bu yıl bana uğurlu geldi, maraton yarışçısı gibi

 Pınar Eliçe sahnede fırtınalar estirdi


konserden konsere koşuyoruz. Gördüm ki 15 yıl önce bıraktığım tahtıma kimse oturamamış beni bekliyormuş" diye konuştu.

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